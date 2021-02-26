Это связано с массовым отравлением спазмолитиками школьников, среди которых есть и летальные случаи. По одной из версий полиции, подтолкнуть детей к этому могло видео из социальной сети «Тик-Ток».

Чтобы избежать подобных «дурных примеров» и соответственно трагедий, детям запретят покупать любые медицинские препараты (это не касается витаминов и биологических добавок).

За продажу лекарств детям планируют ввести наказание. Возможно, оно будет приравнено к наказанию за продажу фальсифицированных лекарств.

Фото: vesti.ua

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