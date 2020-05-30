В Украине могут подешеветь мобильные звонки на номера других операторов: это правда?

Национальная комиссия по регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение с 1 января 2021 года снизить на треть ставки интерконнекта. Таким образом размер платы, которую взимают операторы друг у друга за межсетевые звонки уменьшится. А значит мобильные компании должны будут снизить цены на звонки на другие сети и своим абонентам – то есть нам с вами.

Нацкомиссия приняла решение снизить стоимость звонков для операторов мобильной связи на сети друг друга. Теперь они будут платить по 8 копеек за минуту, вместо прежних 12 копеек, пояснили у регулятора. Таким образом, снижение расчетных такс позволит операторам предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки к абонентам других операторов телекоммуникаций.

Абоненты, в свою очередь, получат:

– возможность пользоваться увеличенными объемами пакетных минут на все виды телекоммуникационных услуг за ту же стоимость;

– уменьшение стоимости межсетевых звонков;

– отсутствие необходимости иметь несколько SIM-карт различных операторов телекоммуникаций и обращать внимание на сеть какого оператора телекоммуникаций необходимо звонить.

Более того, «большая тройка» мобильных операторов – Киевстар, Vodafone и lifecell – представили расчеты себестоимости межсетевых звонков за 2019 год. Она оказалась в пределах 3-6 коп./мин, что «значительно меньше, чем существующая такса 12 коп./мин», подчеркнули в НКРСИ.

Однако, это вовсе не означает, что расценки на мобильные вызовы за пределы «домашней» сети действительно снизятся. Операторы уже выразили несогласие.

Фото: Freepik

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.