В Одесской области от коронавируса умерли шесть медиков

В Одесской области продолжает расти заболеваемость новым коронавирусом. С начала пандемии зафиксировали всего 7 287 случаев заражения, из них 632 среди медиков. Летальных случаев — 105, среди медицинского персонала — 6. Выздоровели 2 435 пациентов.

Об этом сегодня рассказали на брифинге в Одесской облгосадминистрации.

На сегодня больницы первой волны в Одессе и области заполнены на 58%. При этом за последнюю неделю в регионе зарегистрировали 1121 подтвержденных случаев COVID-19, что на 11% больше, чем на предыдущей неделе. И тенденция роста сохраняется.

Ежемесячный прирост заболеваемости прослеживается с марта. Так, например, в августе по сравнению с июлем заболеваемость выросла в 2,5 раза. При этом август стал пиковым месяцем. В ОГА это связывают с несоблюдением карантинных мер и оздоровительным сезоном. Увеличение распространения инфекции происходит за счёт Одессы, Измаила, Арцизского, Болградского, Беляевского, Измаильского, Березанского, Николаевского, Овидиопольского и Тарутинского районов.

Отметим, Измаил и Беляевка попали в «красную» карантинную зону. Это значит, что здесь учебный процесс начнётся дистанционно. В «оранжевую» зону вошли Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы, в «желтую» — все остальные населенные пункты региона. Тут дети пойдут в школы и детсады с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

На закупку антисептиков, масок, перчаток и термометров в образовательные заведения из областного бюджета потратили 23 млн грн.

Реагентов для тестирования на COVID-19 не хватает. Всего в Одесской области с начала пандемии провели почти 91 тысячу тестов на «корону» методом ПЦР. В сутки одесский лабораторный центр МОЗ делает до 750 таких исследований, противочумный институт — около 200, частные лаборатории — до 500.

Ежедневно на исследования поступают 900-1500 образцов, что значительно превышает технические возможности лабораторий.

– Из-за большого количества поступающего биологического материала есть задержки выдачи результатов до 2-х дней, а также не хватает реагентов для ПЦР-анализов. Этот вопрос оперативно решается с МОЗ, — говорит главный санитарный врач региона Виталий Гончаров.

Напомним, в этом году 1 сентября пройдёт без линеек. Детей будут заводить в классы в разное время.