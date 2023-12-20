Новости Одессы и Одесской области

В одесской Кирхе готовятся к большой Рождественской ярмарке (фоторепортаж)

В одесской Кирхе готовятся к большой Рождественской ярмарке (фоторепортаж)

С 22 по 28 декабря во дворике одесского Кафедрального собора святого Павла (Кирха) пройдет большая Рождественская ярмарка. В одесской Кирхе уже готовятся к праздничному действу. Вход на ярмарку — бесплатный.

Рождественская ярмарка на военном положении…

Кирха. Котова

Вспомнила, как она проходила в прошлом (тоже военном) году. Тогда капал дождь, погода была пасмурной, а ко дворику одесской Кирхи люди стояли даже в очереди, чтобы попасть на добрый рождественский праздник… Практически все были с детьми… Дворик превратился в сказку — интересную, вкусную, с возможностью приобрести подарки…

Кирха. Котова
Кирха. Котова

Ну а пока, как мы убедились, во дворике полным ходом идет подготовка к ярмарке: украшается елка, создается праздничная атмосфера; даже маленькие ягнята уже готовы встречать гостей ярмарки.

Кирха. Котова

Двадцать второго декабря людей будут встречать невероятные праздничные ароматы немецких колбасок, сладких вкусностей, украшения и другие изделия, созданные руками настоящих мастеров.

Кирха. Котова

Двадцать процентов прибыли пойдут на помощь ВСУ…

Фото: Мария Котова

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить