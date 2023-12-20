В одесской Кирхе готовятся к большой Рождественской ярмарке (фоторепортаж)

Рождественская ярмарка на военном положении…

Вспомнила, как она проходила в прошлом (тоже военном) году. Тогда капал дождь, погода была пасмурной, а ко дворику одесской Кирхи люди стояли даже в очереди, чтобы попасть на добрый рождественский праздник… Практически все были с детьми… Дворик превратился в сказку — интересную, вкусную, с возможностью приобрести подарки…

Ну а пока, как мы убедились, во дворике полным ходом идет подготовка к ярмарке: украшается елка, создается праздничная атмосфера; даже маленькие ягнята уже готовы встречать гостей ярмарки.

Двадцать второго декабря людей будут встречать невероятные праздничные ароматы немецких колбасок, сладких вкусностей, украшения и другие изделия, созданные руками настоящих мастеров.

Двадцать процентов прибыли пойдут на помощь ВСУ…

Фото: Мария Котова