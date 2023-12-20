В одесской Кирхе готовятся к большой Рождественской ярмарке (фоторепортаж)

С 22 по 28 декабря во дворике одесского Кафедрального собора святого Павла (Кирха) пройдет большая Рождественская ярмарка. В одесской Кирхе уже готовятся к праздничному действу. Вход на ярмарку — бесплатный.
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Вспомнила, как она проходила в прошлом (тоже военном) году. Тогда капал дождь, погода была пасмурной, а ко дворику одесской Кирхи люди стояли даже в очереди, чтобы попасть на добрый рождественский праздник… Практически все были с детьми… Дворик превратился в сказку — интересную, вкусную, с возможностью приобрести подарки…
Ну а пока, как мы убедились, во дворике полным ходом идет подготовка к ярмарке: украшается елка, создается праздничная атмосфера; даже маленькие ягнята уже готовы встречать гостей ярмарки.
Двадцать второго декабря людей будут встречать невероятные праздничные ароматы немецких колбасок, сладких вкусностей, украшения и другие изделия, созданные руками настоящих мастеров.
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Фото: Мария Котова