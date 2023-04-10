В Одессе выросла средняя зарплата и появились новые вакансии

В марте по сравнению с февралем средняя зарплата в Одессе выросла на 500 гривен и равняется теперь 15500 гривен. При этом вакансий стало больше. Особенно в гостинично-ресторанной сфере. Такие данные приводит портал по поиску работы Work.ua.

Работы стало больше

В целом по Украине средняя зарплата выше, чем в Одесском регионе и равняется 16000 гривен. В феврале она была на полтысячи гривен меньше.

Что касается числа предложений работы, их тоже стало больше. Как Одесской области, так и по всей стране больше всего ищут сотрудников в сферу гостинично-ресторанного бизнеса. Самая востребованная должность тут — бармен, 1 370 вакансий по всей стране. Также требуется много попаров “на мангал”.

Что касается числа претендентов на одно рабочее место, то сложнее всего трудоустроиться в Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской и Волынской областях. А самая низкая конкуренция среди претендентов – в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областях.

Ко конкурируют будущие работники не во всех отраслях. Тяжелее всего тут приходится занятым в сфере ИТ: программистам, тестировщикам.

А самая низкая конкуренция среди медиков: врачи УЗИ, гастроэнтерологи, кардиологи, эндокринологи, психиатры и гирудотерапевты — нарасхват. Как и заведующие аптеками, слесари-инструментальщики, горняки и дизелисты.

Самые большие и маленькие зарплаты в Украине (март 2023 г.)

Что касается размеров зарплат, то если не считать высоких руководителей, больше всего в Украине получают, по данным work.ua:

52 500 грн — медиабайер;

40 000 грн — водитель-международник;

32 500 грн — бизнес-аналитик;

30 000 грн — арматурщик, рихтовщик, риелтор;

27 750 грн — веб-дизайнер, автоэлектрик, дизелист, инженер по гарантии;

26 000 грн — категорийный менеджер;

25 000 грн — 3D-визуализатор, автомеханик, прораб, высотник, дизайнер интерьер, зубной техник, менеджер по развитию, менеджер ВЭД, менеджер операционной деятельности, менеджер проектов, программист ЧПУ, специалист по камнеобработке, финансовый аналитик.

Самые низкие зарплаты в Украине в марте 2023 предлагали:

8 000 грн — уборщикам (8 000 грн);

9 000 грн — посудомоечникам, санитарам .

В 2022 году в среднем получали за свой труд 13 376,21 грн, а в 2021 году, до войны и скачка инфляции, 12 993,56 грн.

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