Тарифы на воду выросли: сколько заплатят одесситы

«Инфоксводоканал» поднял тарифы на водоснабжение и водоотведение. Новая цена действует уже с 5 февраля, а значит – платежки с оплатой по повышенному тарифу придут уже в марте.

4 февраля Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила повышение тарифов на холодную воду и водоотведение для 43 предприятий страны – в среднем на 20%. В качестве причины назвали повышение заработных плат в отрасли. В частности, в структуре тарифа, оплата труда составляет почти треть всей стоимости, а еще почти столько же электричество.

Для потребителей «Инфоксводоканала», проживающих в частном секторе и многоквартирных

домах, тарифы составят:

на централизованное водоснабжение – 14,472 грн./м3 с НДС (было 11,82 грн. / м3);

на централизованное водоотведение – 12,252 грн./м3 с НДС (было 10,8 грн./м3).

Общий тариф составит 26,724 грн. за кубометр.

Для справки: дороже остальных за воду платят в Павлограде и Бердянске – почти 40 грн. за кубометр. А самая дешевая вода в Луцке: там тариф чуть больше 16 грн. за кубометр.

Фото: znaj.ua

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