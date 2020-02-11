fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Тарифы на воду выросли: сколько заплатят одесситы

Тарифы на воду выросли: сколько заплатят одесситы

«Инфоксводоканал» поднял тарифы на водоснабжение и водоотведение. Новая цена действует уже с 5 февраля, а значит – платежки с оплатой по повышенному тарифу придут уже в марте.

4 февраля Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила повышение тарифов на холодную воду и водоотведение для 43 предприятий страны – в среднем на 20%. В качестве причины назвали повышение заработных плат в отрасли. В частности, в структуре тарифа, оплата труда составляет почти треть всей стоимости, а еще почти столько же электричество.

Для потребителей «Инфоксводоканала», проживающих в частном секторе и многоквартирных 

домах, тарифы составят:

  •   на централизованное водоснабжение – 14,472 грн./м3 с НДС (было 11,82 грн./м3);

 

  • на централизованное водоотведение – 12,252 грн./м3 с НДС (было 10,8 грн./м3).

 

Общий тариф составит 26,724 грн. за кубометр.

Для справки: дороже остальных за воду платят в Павлограде и Бердянске – почти 40 грн. за кубометр. А самая дешевая вода в Луцке: там тариф чуть больше 16 грн. за  кубометр.

Фото: znaj.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Ирина Тихомирова
Ирина Тихомирова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Загрузка...
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить