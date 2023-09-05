В Одессе продают особняк почти за 10 миллионов долларов – что там внутри (фото)

В Одессе выставили на продажу роскошный особняк почти за 360 млн гривен (9,6 миллиона долларов). Как выяснили журналисты, этот дом принадлежит бывшему нардепу, и это уже вторая попытка его продать.

По информации сайта DOM.RIA, двухэтажный особняк общей площадью 2000 квадратных метров, верандой и участком на 200 соток расположен в районе 16-й станции Большого Фонтана, в переулке Маячном. В доме есть 10 комнат, подвальный и цокольный этажи.

«Площадь участка 2 га, первая линия от моря, склон перед участком в аренде на 49 лет.

Площадь построек свыше 2000 кв.м.

Резиденция включает 3 дома, основной, гостевой и морской. 2 отдельных спа с 25-метровым крытым бассейном. Бильярдный, винный зал, кинотеатр.

В основном здании огромная гостиная с 12-метровым куполообразным потолком. Обеденная зона со столом на 18 человек, кухня для приготовления на -1 уровне с лифтом для подъема еды.

…Дом построен из премиальных материалов, привезенных из разных уголков планеты. Работы выполнены безупречно топовыми мастерами. Материалы отделки – мрамор, оникс, золото, ценные породы дерева и камня»,

– сказано в описании продаваемой недвижимости.

Также сообщается о наличии в доме 7 спален со своими санузлами, гардеробными и террасами и пассажирского лифта, идущего на все уровни.

А перед особняком расположен частный парк с прудом и водопадом.

Как пишет в себя в Facebook журналистка Зоя Казанжи, резиденция принадлежит семье Игоря Урбанского – директора компании «Каалбай Груп» (Kaalbye Group), работающей в области морских перевозок. Урбанский – бывший заместитель министра транспорта и связи Украины (2007-2009) и экс-народный депутат Украины.

«За почти 10 миллионов долларов и уже второй раз на рынке недвижимости появляется этот объект. С первого раза почему-то не удалось продать.

Переживаю – хоть бы продал»,

– с иронией добавила Зоя Казанжи.

В то же время, судя по комментариям в соцсети, особняк не очень-то понравился пользователям.

«Пока окна все перемоешь…

А такого же, но с тремя этажами нет? Жаль. Будем искать (с)

Пшонка бы купил

А золотые батоны и унитазы в комплекте? Без них деньги на ветер

Один вопрос: как можно в таком жить»,

– комментируют пользователи.

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Фото с сайта DOM.RIA