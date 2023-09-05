В Одесі продають особняк майже за 10 мільйонів доларів – що там усередині (фото)

В Одесі виставили на продаж розкішний особняк майже за 360 млн. гривень (9,6 мільйона доларів). Як з’ясували журналісти, цей будинок належить колишньому нардепу, і це вже друга спроба його продати.

За інформацією сайту DOM.RIA, двоповерховий особняк загальною площею 2000 квадратних метрів, верандою та ділянкою на 200 соток розташований в районі 16 станції Великого Фонтану, в провулку Маячному. У будинку є 10 кімнат, підвальний та цокольний поверхи.

«Площа ділянки 2 га, перша лінія від моря, схил перед ділянкою в оренді на 49 років.

Площа будівель понад 2000 кв.м.

Резиденція включає 3 будинки, основний, гостьовий та морський. 2 окремих спа-центр з 25-метровим критим басейном. Більярдна, винна зала, кінотеатр.

В основному будівлі є величезна вітальня з 12-метровою куполоподібною стелею. Обідня зона зі столом на 18 осіб, кухня для приготування -1 рівні з ліфтом для підйому їжі.

…Будинок побудований з преміальних матеріалів, привезених із різних куточків планети. Роботи виконані бездоганно топовими майстрами. Матеріали оздоблення – мармур, онікс, золото, цінні породи дерева та каменю»,

– сказано в описі нерухомості, що продається.

Також повідомляється про наявність у будинку 7 спалень зі своїми санвузлами, вбиральнями та терасами та пасажирського ліфта, що йде на всі рівні.

А перед особняком розташований приватний парк із ставком та водоспадом.

Як пише в Facebook журналістка Зоя Казанжі, резиденція належить сім’ї Ігоря Урбанського – директора компанії «Каалбай Груп» (Kaalbye Group), що працює в галузі морських перевезень. Урбанський – колишній заступник міністра транспорту та зв’язку України (2007-2009) та екс-народний депутат України.

«За майже 10 мільйонів доларів і вже вдруге на ринку нерухомості з’являється цей об’єкт. З першого разу чомусь не вдалося продати.

Переживаю – хоч би продав»,

– з іронією додала Зоя Казанжі.

У той же час, судячи з коментарів у соцмережі, особняк не дуже сподобався користувачам.

«Поки вікна все перемиєш…

А того ж, але з трьома поверхами немає? Шкода. Шукатимемо (с)

Пшонка купив би

А золоті батони та унітази в комплекті? Без них гроші на вітер

Одне питання: як можна у такому жити»,

– коментують користувачі.

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Фото із сайту DOM.RIA