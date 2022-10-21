Новости Одессы и Одесской области

В Одессе презентовали книгу о Привозе

В Одессе презентовали книгу о Привозе

Одесский фотограф Сергей Гуменюк представил новую книгу о самом известном рынке города – «Феномен одесского Привоза».

Привоз для Одессы – место особое, культовое, уже давно вышедшее за рамки рыночной площади, где просто торгуют продуктами. Сейчас это пространство – своеобразный срез города: культурный, экономический, демографический, гастрономический и т.д. Эта особенность, оставаться «живым» на протяжении почти двух веков, ведь рынку в этом году исполняется 195 лет, заинтересовала Сергея Гуменюка не просто как фотографа, а прежде всего, как исследователя. Именно поэтому он собрал в книге знаковые фотографии Привоза, начиная с 19 века, а затем добавил к ним собственные, сделанные в период 2008-2021 годов.

Презентация книги о Привозе8

– Я часто бывал на Привозе по работе, – говорит автор. – И впоследствии начал отмечать, что для одесситов, ходящих на Привоз, это не просто поход за продуктами – это традиция, ритуал. Они знают, у кого и что покупают. И однажды я подумал, что можно было бы сделать классный проект.

Фотографии сделаны в технике цианотипии. Этот метод печати был изобретен в 1842 году. Он придает снимкам особый оттенок и фактуру. Мы как будто смотрим на фото, сделанные полтора столетия назад. Таким образом, был достигнут интересный эффект некоторой «визуальной отстраненности» от настоящего. И только мода и следы технического прогресса на улицах подсказывают, что автор – все-таки наш современник.

Презентация книги о Привозе3
Презентация книги о Привозе4
Презентация книги о Привозе5
Презентация книги о Привозе6
Презентация книги о Привозе9
Презентация книги о Привозе13
Презентация книги о Привозе12

Презентация книги и открытие выставки фотографий состоялись в Музее украинской книги библиотеки Грушевского. Символично, что именно благодаря этой библиотеке книга о Привозе увидела свет. В зале, кроме снимков – публикации в печати (в том числе из газет «Одесская жизнь» и «На пенсии») и книги, посвященные рынку.

Выставка о Привозе
Выставка о Привозе2
Презентация книги о Привозе
Презентация книги о Привозе2
Привоз, публикации
Презентация книги о Привозе7
Привоз, публикации2
Презентация книги о Привозе10
Презентация книги о Привозе11
Привоз, публикации3

Автор отмечает, что Привоз – это такое место, где тебя либо полюбят, либо прогонят. Но для того чтобы тебя там полюбили, нужно самому сделать навстречу первый шаг. Судя по всему, Сергею Гуменюку удалось добиться взаимности, и теперь этот роман еще и вошел в историю.

Увидеть выставку можно в часы работы библиотеки Грушевского, полистать страницы книги – в библиотеках города, ну а Привоз ждет вас всегда.

Ранее одесский писатель Аркадий Рыбак презентовал свой новый роман «Гражданин Житомирский» об Одессе девяностых.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить