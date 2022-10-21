В Одессе презентовали книгу о Привозе

Привоз для Одессы – место особое, культовое, уже давно вышедшее за рамки рыночной площади, где просто торгуют продуктами. Сейчас это пространство – своеобразный срез города: культурный, экономический, демографический, гастрономический и т.д. Эта особенность, оставаться «живым» на протяжении почти двух веков, ведь рынку в этом году исполняется 195 лет, заинтересовала Сергея Гуменюка не просто как фотографа, а прежде всего, как исследователя. Именно поэтому он собрал в книге знаковые фотографии Привоза, начиная с 19 века, а затем добавил к ним собственные, сделанные в период 2008-2021 годов.

– Я часто бывал на Привозе по работе, – говорит автор. – И впоследствии начал отмечать, что для одесситов, ходящих на Привоз, это не просто поход за продуктами – это традиция, ритуал. Они знают, у кого и что покупают. И однажды я подумал, что можно было бы сделать классный проект.

Фотографии сделаны в технике цианотипии. Этот метод печати был изобретен в 1842 году. Он придает снимкам особый оттенок и фактуру. Мы как будто смотрим на фото, сделанные полтора столетия назад. Таким образом, был достигнут интересный эффект некоторой «визуальной отстраненности» от настоящего. И только мода и следы технического прогресса на улицах подсказывают, что автор – все-таки наш современник.

Презентация книги и открытие выставки фотографий состоялись в Музее украинской книги библиотеки Грушевского. Символично, что именно благодаря этой библиотеке книга о Привозе увидела свет. В зале, кроме снимков – публикации в печати (в том числе из газет «Одесская жизнь» и «На пенсии») и книги, посвященные рынку.

Автор отмечает, что Привоз – это такое место, где тебя либо полюбят, либо прогонят. Но для того чтобы тебя там полюбили, нужно самому сделать навстречу первый шаг. Судя по всему, Сергею Гуменюку удалось добиться взаимности, и теперь этот роман еще и вошел в историю.

Увидеть выставку можно в часы работы библиотеки Грушевского, полистать страницы книги – в библиотеках города, ну а Привоз ждет вас всегда.

Ранее одесский писатель Аркадий Рыбак презентовал свой новый роман «Гражданин Житомирский» об Одессе девяностых.