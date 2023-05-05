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В Одессе преображают Прохоровский сквер: там будут особые деревья

В Одессе преображают Прохоровский сквер: там будут особые деревья

В одесском Прохоровском сквере происходят большие изменения. Здесь полностью преображают Аллею Праведников мира, приводят в порядок и другие уголки старого сквера на границе центра города и Молдаванки.

На одесской Аллее Праведников мира высажены молодые клены

Еще недавно Аллея Праведников мира предстала перед нами «пустой»: исчезли березы и таблички рядом с ними с именами тех одесситов, кто спасал евреев во время оккупации города в годы Второй мировой войны. В те времена это была окраина города, и именно отсюда начиналась «дорога смерти» одесских евреев.

Как выяснилось, многие березы не прижились, некоторые были сломаны, таблички тоже нуждались в обновлении: многие были разбиты.

Сейчас перед нами совершенно иная картина: здесь сотрудниками Горзелентреста высажено более сотни остролистных кленов. Выжившие же березы пересажены в сквер «Аэропортовский». 

Как утверждают специалисты Горзелентреста, кленам будет максимально комфортно в засушливом южном климате. Они имеют пышные листья, что обеспечат уют всем, кто будет отдыхать в сквере.

«Каждое дерево посвящается украинцам и представителям других национальностей, которые в годы оккупации Одессы рисковали своей жизнью и укрывали у себя евреев, спасая их жизнь. И сегодня дети, внуки этих людей могут прийти в эту аллею и вспомнить своих героических родственников», — отмечает глава Одесской региональной ассоциации евреев-бывших узников гетто и нацистских концлагерей Роман Шварцман.

В Прохоровском сквере — новые именные таблички и другие изменения

Рядом с каждым молодым деревцем коммунальщики сейчас устанавливают таблички с именами Праведников мира. Эти таблички (смотрите фото) выглядят совершенно иначе, чем те, которые были раньше.

Напомним, в Ассоциации нам сообщили, что перед установкой этих табличек была проведена большая работу по уточнению фамилий и имен Праведников мира: на прежних попадались неточности в написании.

Кроме этого, в сквере идет покраска скамеек, проводятся и другие работы по улучшению Прохоровского сквера.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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