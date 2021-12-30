Если ночью заболел зуб: как облегчить боль и заснуть

Вы когда-нибудь замечали, что ночью зубы болят сильнее? Стоит только положить голову на подушку, как ноющая боль пронзает все тело. После тяжелого дня хочется просто лечь и провалиться в сон — но если болит зуб, то сделать это непросто.

Давайте разберемся, что делать если ночью болит зуб и мешает вам заснуть.

Почему зубная боль усиливается ночью?

Это связано с тем, что когда вы лежите, кровь приливает к голове. Она создает давление в области рта и может усилить боль.

Еще одна причина, по которой зуб болит сильнее — отсутствие отвлекающих факторов. Ночью вы предоставлены сами себе, мозг не находит другого дела и сосредотачивается на зубной боли. Из-за этого боль кажется очень сильной, мешая вам заснуть.

Бессонница, вызванная зубной болью, повышает уровень стресса. Вы можете бессознательно стиснуть челюсти или скрипеть зубами, что приведет к усилению боли. Получается такой замкнутый круг — боль не дает уснуть, а отсутствие сна усиливает болевые ощущения.

Как облегчить зубную боль?

Основная причина зубной боли — это кариес. Значит пришло время записаться на прием к стоматологу. Но зуб болит не не всегда из-за кариеса, есть множество других причин:

потеря пломбы

воспарение десен или гнойный абсцесс

застрявшие остатки пищи

прорезывание зуба мудрости

инфекция в носовых пазухах

Прием обезболивающих, которые продаются без рецепта, это самый простой и эффективный способ избавиться от зубной боли. В Британской службе здоровья рекомендуют таблетки ибупрофен или парацетамол. Соблюдайте дозировку, которая указана на упаковке.

Вот еще несколько способов, которые могут помочь, если болит зуб:

Холодный компресс . Приложите пакет со льдом, обернутый в полотенце, к пораженной стороне лица. Это поможет сузить кровеносные сосуды и уменьшить боль

. Приложите пакет со льдом, обернутый в полотенце, к пораженной стороне лица. Это поможет сузить кровеносные сосуды и уменьшить боль Полоскание соленой водой . Это натуральное антибактериальное средство поможет уменьшить воспаление и защитит от развития инфекции. Растворите половину чайной ложки соли в стакане теплой воды и прополощите рот несколько раз. Полоскание соленой водой также удалит частицы пищи, застрявшие в зубах

. Это натуральное антибактериальное средство поможет уменьшить воспаление и защитит от развития инфекции. Растворите половину чайной ложки соли в стакане теплой воды и прополощите рот несколько раз. Полоскание соленой водой также удалит частицы пищи, застрявшие в зубах Чай с перечной мятой . Исследователи отмечают, что ментол, который содержится в перечной мяте, может вызывать легкое онемение чувствительных участков. Полоскание мятным чаем поможет временно облегчить болевые ощущения

. Исследователи отмечают, что ментол, который содержится в перечной мяте, может вызывать легкое онемение чувствительных участков. Полоскание мятным чаем поможет временно облегчить болевые ощущения Гвоздика . Найдите на кухне пакетик с этой приправой и замочите ее в воде и разотрите, чтобы получилась паста. Затем нанесите пасту на зуб. Результаты исследований показали, что десны заживают намного быстрее, потому что в гвоздике содержится эвгенол. Этот активный компонент действует как анальгетик

. Найдите на кухне пакетик с этой приправой и замочите ее в воде и разотрите, чтобы получилась паста. Затем нанесите пасту на зуб. Результаты исследований показали, что десны заживают намного быстрее, потому что в гвоздике содержится эвгенол. Этот активный компонент действует как анальгетик Чеснок. Чтобы облегчить боль, просто пожуйте зубчик чеснока или оставьте его возле зуба. Основной компонент чеснока — это аллицин. Он поможет убить бактерии во рту, которые вызывают кариес и зубную боль

Когда болит зуб не стоит курить. Это только усугубит проблему. Обязательно обратитесь к стоматологу, если боль не проходит в течение 2 дней, опухла щека или во рту ощущается неприятный вкус.

Как заснуть, если болит зуб?

Лучший способ заснуть при зубной боли — приподнять голову в постели. Возможно, вам потребуется вторая подушка. В таком положении кровь отольет от головы, давление в области рта снизится.

Постарайтесь расслабить свою челюсть и язык. Так вы быстрее заснете, потому что зубы не будут соприкасаться друг с другом. Любое трение или стискивание челюстей приведет к болевым ощущениям.

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