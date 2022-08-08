В этот день в Одессе: в честь кого назвали литературную премию?

В этот день, 8 августа, в 1912 году в Одессе родился французский писатель-фантаст, историк, журналист, детектив и инженер Жак Бержье. В 2002 году была учреждена премия в области фантастики на французском языке, которая получила его имя.

Жак Бержье родился в семье бакалейщика Михаила Бергера и революционерки Этли Кременицкой и при рождении получил имя Яков. Позже он утверждал, что его двоюродными братьями были Георгий Гамов, а также один из участников расстрела царской семьи.

Уже с четырех лет мальчик научился бегло читать на русском, французском и еврейском языках, а позже освоил скорочтение и в день прочитывал несколько книг. В 1920 году из-за участившихся еврейских погромов семья вынуждена была переехать из Одессы в Кременец. Здесь Яков посещал еврейскую школу и стал интересоваться каббалой, занимался с частными учителями. Главным развлечением будущего писателя было чтение, особенно его увлекала научная фантастика.

Через пять лет семья снова переехала, на этот раз во Францию, где Яков стал Жаком Бержье. Он окончил лицей Сен-Луи, Высшую химическую школу и стал работать в области ядерных исследований.

Когда началась Вторая мировая война, Жак стал участником французского Сопротивления, и при его участии был уничтожен ракетный центр в Пенемюнде. Бержье был арестован гестапо, его пытали, а потом отправили в концлагерь Маутхаузен.

После освобождения его приняли на работу в спецслужбы, которые разрабатывали ядерные технологии. В 1960-е годы Бержье сменил род деятельности и стал корреспондентом французского журнала фантастики. Он стал писать фантастические романы, которые принесли ему известность. Свою главную работу – роман «Утро магов» – Бержье написал в соавторстве с Луи Повелем. Работа заняла пять лет, а роман высоко оценил известный писатель и ученый-палеонтолог Иван Ефремов.

Скончался Жак Бержье в Париже 22 ноября 1978 года.

Ирина Сорокина

Источники: kekc.news, grad.ua, Википедия, фото: Думская