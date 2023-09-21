Увитый плющом и тишиной: одесский переулок-крошка (фоторепортаж)

Одесский переулок Ушинского… О, какая тут тишина!.. Кажется, он будто немного потерялся, потому что рядом — улицы громкие, оживленные. Одна Торговая, где он кончается, чего стоит, не говоря уже о Старопортофранковской, которая совсем рядом! А этот переулок-крошка словно спрятался.

Уютный переулок без новостроек и магазинчиков

Да, переулок Ушинского — маленький, всего один квартал в 130 метров длиной. Берет начало от немного таинственного проезда без названия, заканчивается Торговой. Название получил в честь педагога Константина Ушинского, умершего в 1870 году проездом в Одессе…

Уютный, без новостроек и магазинчиков. А зачем они переулку, если два шага — и ты на Торговой с ее магазинами и Новым рынком?..

Тихий, со своими украшениями в виде цветущих уличных ваз (старые шины). Да что там эти цветы, если каждый фасад и старинные ворота украшены плющом и диким виноградом.

А еще здесь есть загадочные дворики-сквозняки, проходные, которые выведут вас на Новосельского. Вот только все ворота сейчас на кодовых замках с обеих сторон — не пройдешь.

О переулке Ушинского говорят, что он — настоящее кошачье царство. А мы только двух котиков увидели. Пожалуй, пушистики сидят себе в своих двориках, оно ж как-то удобнее…

Граффити на старых стенах: не так чтобы украшение, а эдакое осовременивание. Потому что переулок старый, дома тоже многого в жизни насмотрелись.

Ну и, конечно, нужно посмотреть на дорожное покрытие: история одесского мощения — перед вами, так и выглядывает «сквозь» асфальт. Еще один яркий пример чисто одесского колорита.

Про колорит переулка — не просто так

Еще о переулке говорят, что он какой-то малозаметный. Ну и что? Все равно сумел сняться в нескольких фильмах («за Одессу-маму»).

Так что, оказывается, его таки заметили, хотя, напомню, вас в переулке Ушинского не оставляет впечатление, что он прячется…

Между тем, о колорите — не просто так. Здесь чувствуются все признаки старого города: заглянешь через решетку ворот в старый дворик — увидишь известные одесские мансарды, тот же дикий виноград, старые постройки, сарайчики, где когда-то хранился уголь…

Переулок Ушинского — это прошлое, заглянувшее в современность. Что же касается старых сараев, то, напомним, в 2020-м один из них обвалился. Речь идет не о какой-то деревянной пристройке, а о настоящем каменном сарае. Такие, кстати, в старых одесских домах иногда превращались в квартиры…

Почему я вспомнила об обвале 2020 года в переулке Ушинского? Все просто. Я же говорю, что время здесь словно остановилось. Ведь довоенный обвал выглядит так, будто произошел вчера…

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