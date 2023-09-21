Повитий плющем і тишею: одеський провулок-крихітка (фоторепортаж)

Одеський провулок Ушинського… О, яка ж тут тиша!.. Здається, він наче трохи загубився, бо ж поруч — вулиці гучні, жваві. Одна Торгова, де він закінчується, чого варта, не кажучи вже про Старопортофранківську, що зовсім поруч! А цей провулок-крихітка наче сховався.

Затишний провулок без новобудов і крамниць

Так, провулок Ушинського — маленький, усього один квартал в 130 метрів довжиною. Починається від трохи таємничого проїзду без назви, закінчується Торговою. Назву отримав на честь педагога Костянтина Ушинського, який помер проїздом в Одесі у 1870-му році…

Затишний, без новобудов і крамниць. А навіщо провулку крамниці, якщо два кроки — і ти на Торговій з її магазинами та Новим ринком?..

Тихий, зі своїми прикрасами у вигляді квітучих вуличних ваз (старі шини). Та що там ці квіти, якщо чи не кожний фасад та старовинні ворота прикрашені плющем та диким виноградом.

А ще тут є загадкові дворики-протяги, прохідні, що виведуть вас на Новосельського. От тільки всі ворота зараз на кодових замках з обох сторін — не пройдеш.

Про провулок Ушинського кажуть, що він — справжнє котяче царство. А ми лише двох котиків побачили. Мабуть, пухнастики сидять собі у своїх двориках, воно ж якось зручніше…

Графіті на старих стінах: не так, щоб прикраса, а таке собі осучаснення. Бо ж провулок старий, будинки теж багато чого в житті надивились.

Ну і, звісно, треба подивитися на дорожнє покриття: історія одеського мощення — перед вами, так і проглядає «скрізь» асфальт. Ще один яскравий приклад суто одеського колориту.

Про колорит провулка — не просто так

Ще про провулок кажуть, що він якийсь малопомітний. Ну то й що? Все одно зумів знятися в кількох фільмах «за Одесу-маму».

Тож, виявляється, його таки помітили, хоча, нагадаю, вас у провулку Ушинського не покидає враження, що він таки ховається…

Між тим, про колорит — не просто так. Тут відчуваються всі ознаки старого міста: зазирнеш через решітку воріт у старий дворик — побачиш відомі одеські мансарди, той же дикий виноград, старі споруди, сарайчики, де колись зберігалося вугілля…

Провулок Ушинського — це минуле, яке зазирнуло в сучасність. Що ж до старих сараїв, то, нагадаємо, у 2020-му один з них обвалився. Мова йде не про якусь дерев’яну прибудову, а про справжній кам’яний сарай, які, до речі, в старих одеських домах іноді перетворювалися на квартири…

Чому це я згадала про обвал 2020 року в провулку Ушинського? Та все просто. Я ж кажу, що час тут немов зупинився. Бо ж той довоєнний обвал виглядає так, ніби стався учора…

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