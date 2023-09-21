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Повитий плющем і тишею: одеський провулок-крихітка (фоторепортаж)

Повитий плющем і тишею: одеський провулок-крихітка (фоторепортаж)

Одеський провулок Ушинського… О, яка ж тут тиша!.. Здається, він наче трохи загубився, бо ж поруч — вулиці гучні, жваві. Одна Торгова, де він закінчується, чого варта, не кажучи вже про Старопортофранківську, що зовсім поруч! А цей провулок-крихітка наче сховався.

Затишний провулок без новобудов і крамниць

Так, провулок Ушинського — маленький, усього один квартал в 130 метрів довжиною. Починається від трохи таємничого проїзду без назви, закінчується Торговою. Назву отримав на честь педагога Костянтина Ушинського, який помер проїздом в Одесі у 1870-му році…

Переулок Ушинского. Котова
Переулок Ушинского. Котова

Затишний, без новобудов і крамниць. А навіщо провулку крамниці, якщо два кроки — і ти на Торговій з її магазинами та Новим ринком?..

Тихий, зі своїми прикрасами у вигляді квітучих вуличних ваз (старі шини). Та що там ці квіти, якщо чи не кожний фасад та старовинні ворота прикрашені плющем та диким виноградом.

Переулок Ушинского. Котова
Переулок Ушинского. Котова
Переулок Ушинского. Котова

А ще тут є загадкові дворики-протяги, прохідні, що виведуть вас на Новосельського. От тільки всі ворота зараз на кодових замках з обох сторін — не пройдеш.

Переулок Ушинского. Котова
Переулок Ушинского. Котова

Про провулок Ушинського кажуть, що він — справжнє котяче царство. А ми лише двох котиків побачили. Мабуть, пухнастики сидять собі у своїх двориках, воно ж якось зручніше…

Переулок Ушинского. Котова
Переулок Ушинского. Котова

Графіті на старих стінах: не так, щоб прикраса, а таке собі осучаснення. Бо ж провулок старий, будинки теж багато чого в житті надивились.

Переулок Ушинского. Котова
Переулок Ушинского. Котова

Ну і, звісно, треба подивитися на дорожнє покриття: історія одеського мощення — перед вами, так і проглядає «скрізь» асфальт. Ще один яскравий приклад суто одеського колориту.

Про колорит провулка — не просто так

Ще про провулок кажуть, що він якийсь малопомітний. Ну то й що? Все одно зумів знятися в кількох фільмах «за Одесу-маму».

Тож, виявляється, його таки помітили, хоча, нагадаю, вас у провулку Ушинського не покидає враження, що він таки ховається…

Переулок Ушинского. Котова
Переулок Ушинского. Котова
Переулок Ушинского. Котова

Між тим, про колорит — не просто так. Тут відчуваються всі ознаки старого міста: зазирнеш через решітку воріт у старий дворик — побачиш відомі одеські мансарди, той же дикий виноград, старі споруди, сарайчики, де колись зберігалося вугілля…

Переулок Ушинского. Котова
Переулок Ушинского. Котова
Переулок Ушинского. Котова
Переулок Ушинского. Котова

Провулок Ушинського — це минуле, яке зазирнуло в сучасність. Що ж до старих сараїв, то, нагадаємо, у 2020-му один з них обвалився. Мова йде не про якусь дерев’яну прибудову, а про справжній кам’яний сарай, які, до речі, в старих одеських домах іноді перетворювалися на квартири…

Переулок Ушинского. Котова

Чому це я згадала про обвал 2020 року в провулку Ушинського? Та все просто. Я ж кажу, що час тут немов зупинився. Бо ж той довоєнний обвал виглядає так, ніби стався учора…

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