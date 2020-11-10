В Черноморске появились урны в виде птиц с ведрами (фото)

В Черноморске Одесской области появились оригинальные урны на детских игровых площадках.
Они стилизованы под птиц, которые держат к клювах металлические ведра.
Фото коммунального новшества опубликовал Телеграм-канал “Черноморск/ИТ-3”.
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Понтонную переправу через Сухой лиман на трассе Одесса-Черноморск снова будут ремонтировать. Ремонт предусмотрен как капитальный.
Стали известны официальные данные по выборам в Черноморский и Кодымский городские советы Одесской области.
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