В какой день началась Третья мировая война

Заразился свободой

25 июня 1982 года в Канаде в 63-летнем возрасте умер некий Игорь Гузенко. Начиная с лета 1943 года он был шифровальщиком Посольства СССР в Канаде. Он был исключением из нескольких правил:

Правило №1: шифровальщик посольства не должен знать язык страны пребывания. А Гузенко свободно владел английским.

Правило №2: шифровальщик должен жить ТОЛЬКО на территории Посольства. И оно было нарушено, т.к. у него с женой был родившийся уже в Канаде ребенок, который своим плачем доводил до белого каления супругу военного атташе.

И Гузенко ПРИШЛОСЬ арендовать обычную квартиру в Оттаве. В сентябре 1944 года он узнал, что загранкомандировка заканчивается и ему с семьей предстоит отъезд в СССР, который он к тому времени возненавидел, насмотревшись на свободную жизнь западной цивилизации.

Какое-то время удавалось отъезд откладывать, а затем Гузенко решил стать перебежчиком. 5 сентября 1945 года, спустя два дня после окончания Второй мировой войны, 26-летний Гузенко вышел из Посольства, прихватив с собой портфель с кодовыми книгами и 109-ю документами для дешифровки.

Он направился в редакцию местной газеты, чтобы обратить внимание общественности на шпионскую деятельность СССР в Канаде. Но к главному редактору он не пробился, а дежурный редактор, узнав причину визита, от «большого» ума переадресовал его в Минюст.

В приемной министра он услышал родное советское «приходите завтра». На следующее утро он вместе с женой и ребёнком вернулся в Министерство юстиции и попросил встречи с министром, прождал несколько часов… и не смог дождаться.

После этого вернулся в редакцию и поговорил с журналисткой , которая его послала в бюро по натурализации. В тот же день Гузенко подал заявление на получение канадского гражданства.

Лишь к полудню следующего дня «раздуплились» канадские прокуратура и полиция, премьер-министр был проинформирован об инциденте, и созвал комиссию для расследования шпионажа в Канаде. Той ночью Гузенко и его семья остановились у соседей. Незадолго до полуночи четверо силовиков из советского посольства штурмом ворвались в его квартиру в поисках Гузенко и документов, которые он «спионерил». На удивление быстрой была реакция на звонки соседей: прибыла полиция и сотрудники МИД.

7 сентября перебежчик передал документы властям Канады. Это была переписка резидента-разведчика, успевшего уехать из Канады, с агентурой, внедренной в разработку атомного оружия. Гузенко с семьёй для безопасности вывезли из Оттавы, а сообщенную им информацию стали систематизировать и анализировать.

Снежный ком разоблачений

29 сентября премьер-министр Канады встретился в Вашингтоне с президентом Трумэном, и уже в ноябре была вскрыта шпионская сеть в Вашингтоне и Нью-Йорке. Несколько месяцев шло расследование деятельности подозреваемых , названных в документах. Большинство из них были госслужащими.

3 февраля 1946 года обозреватель газеты The Washington Post предал гласности шпионский скандал. Советский шпионаж он назвал частью плана Москвы по захвату власти над миром. 13 февраля Гузенко дал показания специальной комиссии, 15 февраля начались аресты подозреваемых.

Участвовали в допросах представители американского ФБР и прибывшие из Лондона контрразведчики. 5 марта был арестован британский физик Мэй, который был признан виновным в передаче Советскому Союзу секретов атомных исследований Великобритании и США.

И уже после этого Черчилль произнёс вошедшую в Историю фултонскую речь. Её суть — констатация факта холодной войны, опускание посередине Европы «железного занавеса от Щецина на Балтике до Триеста на Адриатике», разрушение Советами антигитлеровской коалиции.

Всего в результате «Дела Гузенко» было арестовано 26 человек, что привело к осуждению 10 советских агентов, собиравших на Западе «атомные секреты» США.

Например, была арестована заместитель архивариуса британского посольства в Канаде, а также член парламента от коммунистов был осуждён за шпионаж в пользу СССР и приговорен к шести годам заключения. А семейная пара коммунистов Розенберг, арестованная в США, схлопотала высшую меру на электрическом стуле. Помимо прочего, Розенбергу инкриминировали передачу Советам рабочих чертежей бомбы, сброшенной на Нагасаки.

СССР традиционно рассчитался с ЧСИР ( тогда была общеизвестной аббревиатура Член Семьи Изменника Родины): мать Гузенко погибла в тюрьме НКВД под следствием. Отец, мать и сестра его жены Светланы получили по 5 лет лишения свободы. Дочь сестры Светланы была отправлена в детский дом.

Семью Гузенко поселили в пригороде Торонто, предоставив в собственность 2-этажный особняк с охранником. Им назначили пожизненное пособие, они сменили фамилию и имена. Показания Гузенко объёмом в 6 000 страниц были обнародованы в 1981 году.

Такова, вкратце, история человека, который, как кое-кто полагает, 5 сентября 1945 года дал старт Третьей мировой («Холодной») войне…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса