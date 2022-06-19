Украинцы в Польше: как получить медицинскую помощь?

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину граждане Польши поддерживают украинцев. Одно из важнейших направлений такой поддержки — оказание медицинской помощи тем, кто вынужденно стал беженцем.

В частности, Польша предоставила украинцам право пользоваться государственной медицинской помощью бесплатно — наравне с поляками.

Какие документы потребуются?

По информации Национального фонда здоровья Польши (НФЗП), получить бесплатную медпомощь можно при наличии справки, выданной польской пограничной службой, или штампа в проездном документе, подтверждающие пересечение границы после 24 февраля 2022 года. Для получения банковской карточки и соцвыплат беженцы также оформляют песель (PESEL) – документ типа украинского идентификационного кода. Он тоже открывает доступ к получению бесплатной медицинской помощи. На первичном уровне украинцам обещают предоставить:

консультацию семейного врача;

амбулаторную помощь;

прием у специалистов (по направлению семейного врача).

При ухудшении самочувствия следует обратиться к семейному врачу, который проведет первичный осмотр и при необходимости выпишет рецепт на лекарство или направление к узкому специалисту.

Для получения необходимой информации (где, когда, как) можно позвонить на горячую линию и пообщаться с украиноязычным оператором: 800-190-590 (работает круглосуточно).

С врачом можно поговорить по телефону

Кроме того, в Польше действует так называемая телеплатформа первого контакта, которая обеспечивает быстрый доступ к медицинской помощи в нерабочее время (ночью, в выходные и праздничные дни). Позвонив по номеру 800-137-200, граждане Украины могут получить медицинскую консультацию, электронное направление в больницу, а также ответы на все волнующие вопросы. Горячая линия поддерживается, в том числе, на украинском и английском языках.

Специально для граждан Украины НФЗП создал единый сайт с контактами учреждений и специалистов-медиков, предлагающих беженцам свою помощь: uamed.pl. Там можно найти данные по всем населенным пунктам с адресами и телефонами семейных врачей, кардиологов, офтальмологов, хирургов, онкологов, отоларингологов, педиатров и других специалистов.

Еще одна из популярных платформ для поиска медицинских услуг, на которой создан специальный раздел для беженцев из Украины: znanylekarz.pl/dla-ukrainy. Здесь можно выбрать нужного врача и получить бесплатную консультацию — очно или по телефону (в большинстве случае указан язык, на котором общается специалист).

При возникновении технических проблем можно позвонить на горячую линию: 22-357-40-40 или 22-343-35-63. Время работы — рабочие дни, с 8.00 до 16.00. Операторы разговаривают на русском и украинском языках.

Полезными для беженцев будут и такие ресурсы, как:

«Врачи для Украины»: pl/ru.

Сайт медицинской помощи «Dimedik»: dimedic-ukrayina.eu.

Если очень плохо

Важно помнить, что «скорую помощь» в Польше вызывают только в экстренных случаях, когда существует реальная угроза жизни или здоровью. Для этого необходимо позвонить по номеру 999.

Еще один важный момент: большинство польских врачей не владеют английским или украинским языками. Но, понимая ситуацию, Министерство здравоохранения Польши разработало специальный словарь медицинских терминов, который поможет в сложной ситуации: pacjent.gov.pl/pacient/slovnik-medichnikh-terminiv. В крайнем случае, можно воспользоваться обычным электронным переводчиком.

Автор Мария Котельникова