Украина отмечает День войск радиационной, химической и биологической защиты: кого можно поздравить сегодня?

Войска РХБЗ играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны, выполняя задачи по обнаружению и ликвидации последствий применения оружия массового поражения, а также техногенных катастроф. Они проводят радиационную, химическую и биологическую разведку, дезактивацию и обеззараживание зараженных участков, а также аэрозольную маскировку военных объектов.

Управление химических войск было официально сформировано 15 сентября 1992 года. Тогда оно подчинялось начальнику Главного (позже – Генерального) штаба.

А 14 февраля 1994 года приказом Минобороны Украины химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, роль войск РХБЗ значительно возросла: они стали ключевыми в противостоянии агрессору, выполняя задачи по обнаружению и ликвидации последствий применения оружия массового поражения, а также техногенных катастроф. Войска РХБЗ проводят радиационную, химическую и биологическую разведку, дезактивацию и обеззараживание зараженных участков, а также аэрозольную маскировку военных объектов.

В условиях войны, войска РХБЗ адаптировались к новым вызовам и угрозам, усилив свои возможности и модернизировав оборудование. Они активно участвуют в ликвидации последствий атак с применением химического оружия и других опасных веществ, обеспечивая безопасность как военных, так и гражданского населения.

Сегодняшний день является важным напоминанием о значимости этих войск и их вклада в защиту Украины. Поздравляем всех военнослужащих и ветеранов войск РХБЗ с их профессиональным праздником!

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