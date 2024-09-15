Новости Одессы и Одесской области

Украина отмечает День войск радиационной, химической и биологической защиты: кого можно поздравить сегодня?

Украина отмечает День войск радиационной, химической и биологической защиты: кого можно поздравить сегодня?

Сегодня, 15 сентября, Украина отмечает День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил. В этот день чествуют военных специалистов, которые обеспечивают защиту войск и гражданского населения от радиационных, химических и биологических угроз.

Войска РХБЗ играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны, выполняя задачи по обнаружению и ликвидации последствий применения оружия массового поражения, а также техногенных катастроф. Они проводят радиационную, химическую и биологическую разведку, дезактивацию и обеззараживание зараженных участков, а также аэрозольную маскировку военных объектов.

Читайте также: День танковых войск Украины: чей это праздник

Управление химических войск было официально сформировано 15 сентября 1992 года. Тогда оно подчинялось начальнику Главного (позже – Генерального) штаба.

А 14 февраля 1994 года приказом Минобороны Украины химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, роль войск РХБЗ значительно возросла: они стали ключевыми в противостоянии агрессору, выполняя задачи по обнаружению и ликвидации последствий применения оружия массового поражения, а также техногенных катастроф. Войска РХБЗ проводят радиационную, химическую и биологическую разведку, дезактивацию и обеззараживание зараженных участков, а также аэрозольную маскировку военных объектов.

В условиях войны, войска РХБЗ адаптировались к новым вызовам и угрозам, усилив свои возможности и модернизировав оборудование. Они активно участвуют в ликвидации последствий атак с применением химического оружия и других опасных веществ, обеспечивая безопасность как военных, так и гражданского населения.

Сегодняшний день является важным напоминанием о значимости этих войск и их вклада в защиту Украины. Поздравляем всех военнослужащих и ветеранов войск РХБЗ с их профессиональным праздником!

Вы такде можете узнать: Важные, забавные и удивительные праздники 15 сентября: что происходило в этот день в истории.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua