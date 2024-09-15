Україна відзначає День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту: кого можна привітати сьогодні?

Війська РХБЗ відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки країни, виконуючи завдання щодо виявлення та ліквідації наслідків застосування зброї масової поразки, а також техногенних катастроф. Вони проводять радіаційну, хімічну та біологічну розвідку, дезактивацію та знезараження заражених ділянок, а також аерозольне маскування військових об’єктів.

Управління хімічних військ було офіційно сформовано 15 вересня 1992 року. Тоді він підпорядковувався начальнику Головного (пізніше – Генерального) штабу.

А 14 лютого 1994 року наказом Міноборони України хімічні війська було перейменовано у війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну роль військ РХБЗ значно зросла: вони стали ключовими у протистоянні агресору, виконуючи завдання щодо виявлення та ліквідації наслідків застосування зброї масової поразки, а також техногенних катастроф. Війська РХБЗ проводять радіаційну, хімічну та біологічну розвідку, дезактивацію та знезараження заражених ділянок, а також аерозольне маскування військових об’єктів.

В умовах війни, війська РХБЗ адаптувалися до нових викликів та погроз, посиливши свої можливості та модернізувавши обладнання. Вони беруть активну участь у ліквідації наслідків атак із застосуванням хімічної зброї та інших небезпечних речовин, забезпечуючи безпеку як військових, так і цивільного населення.

Сьогоднішній день є важливим нагадуванням про значущість цих військ та їх внесок у захист України. Вітаємо всіх військовослужбовців та ветеранів військ РХБЗ з їхнім професійним святом!

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