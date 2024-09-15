Україна відзначає День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту: кого можна привітати сьогодні?

Сьогодні, 15 вересня, Україна відзначає День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил. Цього дня вшановують військових фахівців, які забезпечують захист військ та цивільного населення від радіаційних, хімічних та біологічних загроз.
Війська РХБЗ відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки країни, виконуючи завдання щодо виявлення та ліквідації наслідків застосування зброї масової поразки, а також техногенних катастроф. Вони проводять радіаційну, хімічну та біологічну розвідку, дезактивацію та знезараження заражених ділянок, а також аерозольне маскування військових об’єктів.
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Управління хімічних військ було офіційно сформовано 15 вересня 1992 року. Тоді він підпорядковувався начальнику Головного (пізніше – Генерального) штабу.
А 14 лютого 1994 року наказом Міноборони України хімічні війська було перейменовано у війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну роль військ РХБЗ значно зросла: вони стали ключовими у протистоянні агресору, виконуючи завдання щодо виявлення та ліквідації наслідків застосування зброї масової поразки, а також техногенних катастроф. Війська РХБЗ проводять радіаційну, хімічну та біологічну розвідку, дезактивацію та знезараження заражених ділянок, а також аерозольне маскування військових об’єктів.
В умовах війни, війська РХБЗ адаптувалися до нових викликів та погроз, посиливши свої можливості та модернізувавши обладнання. Вони беруть активну участь у ліквідації наслідків атак із застосуванням хімічної зброї та інших небезпечних речовин, забезпечуючи безпеку як військових, так і цивільного населення.
Сьогоднішній день є важливим нагадуванням про значущість цих військ та їх внесок у захист України. Вітаємо всіх військовослужбовців та ветеранів військ РХБЗ з їхнім професійним святом!
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