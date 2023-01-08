Украина находит доказательства сексуальных преступлений оккупантов: обзор мировых СМИ

Первые полосы мировой прессы о войне россии в Украине за 6-7 января 2023 года.

Великобритания «Financial Times» – «Трюк» Путина. Киев отвергает призыв к прекращению огня»

Несмотря на то, что Владимир Путин отдал приказ прекратить огонь на 36 часов в связи с религиозным праздником, вчера боевые действия продолжались с обеих сторон. Киев отказался сложить оружие, расценив уступку российскому президенту как прием Москвы.

Чтобы продолжать защищать россиян от войны, Путин изменил тактику, что, по мнению аналитиков, готовит их к новым жертвам, включая дальнейшую массовую мобилизацию

мужчин боевого возраста.

Подпись под фото: Девушка в традиционном украинском наряде на праздновании православного Рождества во Львове.

The Daily Telegraph — Пожарная часть Украины попала под удар за несколько часов до перемирия

Мероприятие осуждает лицемерие Путина после нападения, убившего одного человека накануне перемирия, предназначенного для празднования православного Рождества

Российская артиллерия ударила по пожарной части в Херсоне на северо-востоке Украины, убив одного пожарного за несколько часов до начала установленного Кремлем режима прекращения огня на празднование православного Рождества. Обстрелы также продолжались в районе Донбасса после полудня, предполагаемого начала первого в стране режима прекращения огня с начала войны в феврале. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил: «Россия объявляет перемирие в полдень, а утром спешит нанести удар».

Хорватия «Večernji list» – «Изменение границ Украины привело бы к мировой катастрофе».

Австрия «Salzburger Nachrichten» — «Россия остается поджигателем войны в Украине»

В пятницу утром вступило в силу одностороннее соглашение России о прекращении огня в Украине. Ее нельзя воспринимать как серьезный вклад в мир независимо от того, отмечается ли он в православный праздник. Скорее, это циничная постановка, задуманная лицемерной троицей Москвы: политика, церковь и армия.

Кремлевский босс хочет показать россиянам и сочувствующим на Западе, что он заинтересован в мире. Соответственно, если Украина и ее союзники из НАТО и ЕС даже не хотят, чтобы оружие молчало на Рождество, они и есть настоящие разжигатели войны.

На самом деле Путин не отступает ни на дюйм от своих деструктивных планов в Украине. 1 января он дал понять украинцам, как мало его беспокоят мирные праздники. Новогоднее поздравление из Кремля пришло на дроне.

Русская церковь предоставила аргумент в пользу прекращения огня празднованием православного Рождества. Ее лидер, патриарх Кирилл, как явный сторонник войны, не может быть надежным поклонником мира, даже если он рассчитан всего на 36 часов.

Реальный довод в пользу прекращения огня кроется в состоянии российской армии. Она стояла неподвижно, по крайней мере, в первые часы перемирия. Однако из-за ее тяжелых потерь предположение очевидно, иначе и быть не может: войска Путина нуждаются в передышке.

Тот факт, что Украина не дает им этого сделать с ложным прекращением огня, не делает ее поджигателем войны. Она была и остается страной, защищающейся от нападения.

Бельгия «De Morgen» – «Броневики для Украины. Этим вы действительно можете нанести вред россиянам»

Германия «FAZ» — «Рождество в Украине»

В тени войны – 6 и 7 января – многочисленные православные празднуют рождение Иисуса Христа. Также в Украине, как здесь в Киеве в пятницу, военные и мирные жители.

Путин объявил о прекращении огня на праздники – объявление, которое отбросили в Украине как циничное. Незначительное большинство украинцев недавно проголосовало за празднование Рождества 25 декабря. Это была не тихая ночь. В этот день Путин бомбил больницы, детсады и церкви.

«Marder и Patriot должны доставить до конца марта»

Россия: Это шаг к эскалации конфликта

Депутаты требуют танков «Леопард».

«Где свобода, там и броня»

Если верить вице-канцлеру, украинцы могут не только радоваться тому, что наконец-то «Marder» доставили из Германии. Согласно последнему заявлению Хабека, за устаревшим БТР должен сразу же последовать основной боевой танк «Леопард»: «Мы будем всегда адаптировать наши поставки к нуждам на поле боя». боевые танки для освобождения оккупированных территорий Но «Marder» — не «Леопард». Он может поддерживать пехоту в боях с пехотой, но не может заменить в боях с основными боевыми танками противника.

Конечно, украинцы давно знают, что не каждое слово из Берлина следует брать за чистую монету. И что там еще нужно время, чтобы привыкнуть к идеям, которые считались немыслимыми в коалиционных партиях до 24 февраля прошлого года.

Канцлер Шольц также порвал с политикой недоставки оружия в зоны боевых действий в своем выступлении о рубеже веков.

Но убеждения партий и аппаратов, стоящих за этим многолетним воздержанием, не исчезли сразу, как показали дискуссии о «наступательном и оборонительном оружии» или легких и тяжелых танках.

Поставки немецкого оружия в Украину никогда не основывались исключительно на том, что Украине нужно было бы на поле боя, хотя и были неоднократные заявления, подобные заявлению Хабека в Берлине.

В противном случае им пришлось бы предоставить прошлой весной зенитные танки, самоходные гаубицы и Marder, которые Украина получила или должна получить в ближайшем будущем.

Нежелание предоставлять Украине большие системы вооружения и учить украинских солдат наблюдалось не только в Германии. На сегодняшний день ни одно западное государство не предоставило Киеву современные основные боевые танки, боевые самолеты или ракеты класса «земля-земля» большой дальности.

Прямого оправдания этому не слышно. Гаубицы, системы залпового огня, системы ПВО и после десяти месяцев отказа теперь еще и БТР собственного производства – да, а боевые танки и истребители-бомбардировщики все же – нет?

Причина этого следует понимать из фразы, которую Федеральный канцлер повторяет снова и снова: НАТО не хочет стать партией войны. Но что она желает?

Она хочет усилить военное давление на Путина посредством дозированных поставок оружия, чтобы он прекратил свою террористическую войну на уничтожение.

Но Запад не хочет, чтобы Украина нанесла Путину унизительное поражение, которое поставило бы под угрозу его режим.

Западная государственная канцелярия опасается, что единственным выходом будет эскалация войны (в ядерную) или агрессия против стран НАТО. Оба варианта кажутся маловероятными.

Но в случае с Путиным, как показывает нападение на Украину, приходится учитывать решения, которые с точки зрения Запада кажутся иррациональными.

Однако курс осторожности имеет свою цену. Украинцы каждый день платят наибольшее количество смертей и разрушений.

Если Запад опасается угроз Путина, это не только усугубляет вероятность продолжения этой кампании, но и повышает риск ее повторения в других местах.

Шантаж или даже завоевание других государств является последней бизнес-моделью, оставшейся у российского диктатора. Поэтому за грандиозными заявлениями Запада о поддержке борьбы украинцев за свою свободу и даже за их существование должны следовать соответствующие действия ради собственного авторитета.

Тот, кто не хочет как-то защищать ценности Запада собственными войсками, которые – это снова и снова слышно в Берлине – сейчас защищают украинцы, должен дать им необходимое оружие, чтобы сделать это сейчас, а не только в отдаленном будущем.

Украинское наступление остановилось. Весной возникает угроза большого наступления россиян.

Для обороны и освобождения других районов украинской армии требуются боевые танки. Десять месяцев войны снизили их запасы.

У Бундесвера мало танков «Леопард», чтобы иметь возможность поставить их значительное количество. Во французской армии дела не лучше. Однако на задворках немецких кузниц оружия до сих пор лежат десятки более старых типов «Леопардов». А законсервированных «Абрамсов» на американских складах достаточно. Объявленные сейчас поставки немецких, французских и американских танков показывают, что где есть воля, там и танк. Украинцы даже были бы благодарны за БТР Пума.

Франция «Le Monde» – «Возрождение популярности Степана Бандеры»

Италия «La Repubblica» — «Дать щит Киеву»

« Просьба США к правительству», «Советник по безопасности Салливан звонит Палаццо Киджи. Вашингтон настаивает на поставке противоракетной системы. В конце месяца состоится саммит между союзниками в Рамштайне. Париж и Берлин объявляют об отправке дополнительных вооружений, чтобы заблокировать россиян. Путинское перемирие ограничивает столкновение, но не останавливает войну»» —

Швеция «Aftonbladet» – «Фото разоблачает страх Путина»

Новые признаки паранойя президента

Предполагается, что во время новогоднего обращения Владимир Путин окружил себя наемными статистами и надел бронежилет.

Это разжигает слухи как о российской пропаганде, так и о паране Путина.

— У Путина есть что-то особенное. Его отличает потребность контролировать все, говорит российский эксперт Стиг Фредриксон.

Новогодняя речь Владимира Путина впоследствии вызвала вопросы. Первые предположения касались военных, выстроившихся позади российского президента во время его выступления.

Был поднят вопрос о том, есть ли солдаты действительно актерами, поскольку нескольких из них неоднократно видели на фотографиях в разных контекстах вокруг Путина, на что обратили внимание несколько международных СМИ. Прежде всего, в центре внимания оказалась блондинка:

«Это увлекательно. Кто она? Охранник? Актер?», — написала репортер CNN Кларисса Уорд в Twitter.

– Женщина, стоящая ближе к Путину слева, время от времени появлялась на официальных фотографиях Путина. По крайней мере, так кажется. В канун Нового года она была солдатом в форме. На снимке 2016 года она изображена в составе экипажа на рыбацкой лодке. На другой фотографии она стоит позади Путина во время визита в церковь, говорит корреспондент SVT Берт Сундстрем.

Позже эксперты обратили внимание на еще одну деталь. А именно, похоже, что Путин под костюмом одет в бронежилет.

«Интересно. Кажется, у Путина бронежилет – и люди, с которыми он встречается, хорошо знакомы с ранее устроенными пиар-мероприятиями», – написал Карл Бильдт в Twitter о новогодних снимках.

Бывший российский корреспондент Стиг Фредриксон видел фотографии, но не хочет спекулировать, истинны ли теории вокруг актеров.

– Ты же знаешь, что они хорошо умеют пропагандировать. Вполне возможно подделать подобные аранжировки фотографий и возможности фото.

– Не думаю, что мы когда-нибудь узнаем, что правда, а что нет, – говорит Стиг Фредрикссон.

Что касается бронежилета, Фредриксон говорит, что Владимир Путин тщательно принимает все доступные меры безопасности, и что договоренности вокруг него строги.

– Он вообще не любит быть с людьми. Навальный (заключенный оппозиционер Алексей Навальный, прим. ред.) обычно называет Путина «человеком в бункере», говорит Фредриксон.

– Вы можете сказать, что вы знаете, что он окружен огромной силой безопасности. У него есть своя специальная охрана – президентская охрана.

Чего так боится Путин?

– Он боится нападений и для этого есть все основания. Это вполне обоснованная обеспокоенность и страх приступов.

По его убеждению, инсценированные договоренности вокруг Путина – это нечто большее, чем старая тактика КГБ и СССР.

По словам Фресома Дрикссона, Путин руководит в большей степени, чем все его предшественники.

– Даже те, кто принимает участие в этих мероприятиях, должны пройти проверку и одобрение заранее. Он должен все контролировать.

Были ли ближайшие предшественники Путина в России Борис Ельцин или Михаил Горбачев под таким же контролем, как он, Стиг Фредриксон считает что нет, сравнивает же Путина со Сталиным и Леонидом Брежневым.

– Горбачев был тем, кто отошел от этой схемы, потому что любил выходить на улицу и давить людям руки. Ельцин был таким же.

Канада. «MG» – «Для украинцев, перемещенных в результате войны и живущих сейчас в Монреале, новый год приносит смешанные эмоции и большую неопределенность».

Поначалу, когда люди только уезжали, они были огорчены войной. Но сейчас, спустя время, люди начинают ностальгировать по дому», — говорит Лариса Красовская с дочерью Ириной в локации Украинской национальной федерации Канады в Монтре.

11. Португалия «Público» — «Православное Рождество в Буче. «Это последний год, когда мы празднуем 6 января»

12. Франция. «Le Figaro» — «Германия объявила о поставках легких бронемашин Украине»

Под давлением своих союзников канцлер Олаф Шольц смирился с отправкой оружия в Киев.

Соглашаясь на поставку этих «Мардеров» в Украину, Берлин нарушает «политическое табу».

После Франции настал черед США и Германии прислать Украине новую легкую бронетехнику. После заявления, сделанного совместно с Вашингтоном и Берлином, две столицы в пятницу подробно рассказали о характере военной поддержки Киева.

Нарушая свое традиционное воздержание, правительство Олафа Шольца впервые отправит на фронт, а к концу марта около сорока танков Marder (Marten), а также до сих пор зарезервированную батарею противовоздушной обороны Patriot. для Польши. При поддержке Бундесвера обучение украинских летчиков продлится около восьми недель.

«Этот шаг имеет смысл. Украина имеет право защищаться от нападения России и наша обязанность помочь ей в этом», — заявил министр экономики и климата Роберт Хабек. Экологическая партия вице-канцлера, хоть и наследница древней пацифистской традиции, хочет быть в авангарде по поставке оружия.

Мардер – это не танк, а бронетранспортер с гусеницами. По своей философии он напоминает пятьдесят «Брэдли», посланных Соединенными Штатами, которых официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер назвал «убийцами танков». Как и последний, имеет орудие малого калибра (20 мм). Marder был разработан в конце 1950-х годов для компенсации недостатков, связанных с отсутствием мотопехоты, способной поддерживать тяжелую бронетехнику, в частности, во время наступления французского вермахта на Маас в 1940 году.

Со своей стороны французский AMX-10 – это разведывательный танк с большим калибром (105 миллиметров), но относительно легким бронированием. Очень мобильный, поскольку оснащен колесами, он может быстро менять позицию после залпа и дополняет две немецко-американские машины. «Это большая победа для нашей страны», — поздравил Президент Украины Владимир Зеленский после заявления Германии, хотя Киев сожалеет, что не получил тяжелую бронетехнику от своих партнеров, таких как французские «Леклерки», немецкие «Леопарды-2» или американские «Абрамсы» . .

Для Берлина операция подтверждает медленную трансформацию канцлера Шольца, которая началась с начала конфликта по поставкам оружия. В течение нескольких месяцев его правительство попеременно ссылалось на материальные недостатки Бундесвера и отсутствие консенсуса внутри НАТО по поводу отказа от поставок танков, хотя его либеральные союзники и сторонники защиты окружающей среды выступали против нежелания СДПГ. Вместо непосредственного оснащения украинских войск Германия осуществляла круговые обмены, поставляя свою технику другим странам ЕС (Польши, Чехии), которые, в свою очередь, поставляли Киев в бронетехнику советского производства.

В конце апреля производитель Rheinmetall предложил поставить 100 единиц Marder, повторив новое предложение в сентябре. Со своей стороны и НАТО, и американский союзник в последние месяцы попытались незаметно опровергнуть аргументы Берлина, объяснив это тем, что ответственность за поставки ложится не на альянс, а на государства-члены. Напротив, пацифистская и влиятельная фракция СДПГ продолжала сопротивление, которое канцлер наконец-то решил выдержать. Прямая поставка батарей Patriot, приветствуемая польским соседом, является «подвигом силы», приветствовал инспектор военно-воздушных сил Инго Герхарц.

Формально инициатива правительства была воспринята в Берлине по-разному. Некоторые критикуют Олафа Шольца за то, что он упустил возможность «проявить инициативу» на европейском уровне, прикрываясь штрафом по немецко-американской декларации. Другие обвиняют Эммануэля Макрона в том, что он прикрыл его в ущерб европейскому единству.

«Если Франция выступает в роли двигателя, а мы просто крутим колеса, это бесполезно», — сожалеет глава баварского ХСС Маркус Седер (оппозиция). На самом деле, Париж и Берлин работали в «тесном сотрудничестве», повторяют в двух столицах, которые во взаимодействии с Вашингтоном месяцами работали над этой темой.

Германия «FAZ» – «Танки для следующего этапа»

В последние несколько месяцев противовоздушная оборона была в авангарде западных поставок оружия в Украину.

Учитывая массированную воздушную войну, с помощью которой российские оккупанты хотят прорвать оборону, это был разумный в военном и политическом отношении курс.

Немецкие системы типа ирис-т и гепард или обещанная батарея Патриот из Америки усложняют Путину достижение его преступных целей в Украине.

Они являются сигналом того, что Запад серьезно настроен укротить политику российской экспансии.

Однако следующий этап будет по-прежнему посвящен наземной войне. В конце концов судьбу Украины решит вопрос, сколько территории может удержать россия в захваченной соседней стране.

Решения французов предоставить украинцам разведывательные танки и американские соображения по поставкам бронетранспортеров учитывают эту ситуацию.

Они показывают, что политическая воля поддержать Украину в Париже и Вашингтоне не ослабевает.

В случае с Макроном это чуть ли не удивительно, чем в случае с Байденом, ведь и сегодня президент Франции по-прежнему привлекает внимание заявлениями, которые в Москве могут расцениваться как умиротворение.

Однако такие вопросы – это не политический конкурс красоты. Макрон сейчас не лидер мероприятия. Не было и Шольца, когда Германия снабжала зенитные системы. Только по стратегическим причинам поддержка Украины должна оставаться согласованным и общим усилием.

С точки зрения метода прежняя процедура остается неизменной: повышение боевой ценности заметно, но происходит постепенно. Ведь речь идет о предотвращении распространения войны на НАТО, это подтвердило свою ценность. Правильно, что федеральное правительство также сообщает о «качественно новом шаге». Оно должно делать это согласно союзникам.

«Германия и Америка планируют дальнейшие поставки оружия»

Франция поставляет Украине танки для разведки

«Путин объявил о временном прекращении огня в Украине»

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о краткосрочном прекращении огня. По данным Кремля, он приказал министру обороны Сергею Шойгу объявить о прекращении огня во время празднования православного Рождества в пятницу и субботу. Российский православный патриарх Кирилл ранее призвал к 36-часовому прекращению огня. Киев отклонил аргументы Кирилла. «Циническая ловушка и элемент пропаганды», – написал в Twitter советник в Офисе президента Михаил Подоляк.

14. «New York Times» – «Украина находит доказательства сексуальных преступлений на оккупированных Россией территориях»

На восьмой или девятый день содержания под стражей в России 26-летнюю украинку Ольгу привязали к столу по пояс. В течение 15 минут следователь осыпал ее матом, затем накинул на нее куртку и впустил в комнату еще семерых мужчин. Чтобы испугать», — вспоминает она. «Я не знала, что будет дальше».

Сидя через несколько недель в тесной кухне Ольги в Херсоне, на юге Украины, Анна Сосонская, следователь Генеральной прокуратуры, слушает ее рассказ об испытаниях — отчет о принудительном обнажении, который, по словам прокуроров, добавил к накоплению доказательств. что русские войска использовали преступления на сексуальной почве как оружие войны в местах, которыми они когда-то правили.

«Мы находим факты сексуального насилия во всех местах, оккупированных Россией», — сказала госпожа Сосонская. «Повсюду: Киевская область, Черниговская область, Харьковская область, Донецкая область, а также здесь, в Херсонской области».

После нескольких месяцев бюрократической и политической волокиты, работа украинских чиновников, набирают обороты в документировании сексуальных преступлений.

«Повороты экономики Украины»

Чтобы выстоять после десяти месяцев войны, некоторые компании страны перенесли или заменили продукцию.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ