Удар по порту Одессы; Что ждет Украину в войне; Плавучий дом для беженцев: мировая пресса об Украине

Главная тема мировой прессы 24 июля – удар ракетами по порту Одессы. «Одесская Жизнь» много писала об этом. Мы же остановимся на материале «The Independent», основанном на репортажах из зоны боевых действий и статье Scottish Mail о непростой жизни 2000 беженцев на корабле в порту Таллина.

Великобритания. «The Independent» – Что ждет Украину в будущем после 150 дней войны?

Украинские командиры говорят, что западное вооружение оказывает существенное влияние на их боевую мощь, но они не видят быстрого прекращения насилия, сообщает Ким Сенгупта.

Когда в очередной жаркий летний день в Донбассе опускаются сумерки, капитан Александр Радченко приказывает своему подразделению открыть огонь из ракетного комплекса М142 «Химарс». Шесть ракет взорвались брызгами оранжевого пламени из кузова грузовика M1140 под аплодисменты украинских военных.

Еще более громкие аплодисменты раздаются, когда 227-мм ракеты с GPS-наведением поразили свою цель – российскую самоходную гаубицу 2С19 «МСТА-С». Российские силы уже несколько недель использовали ее для нападения на села вокруг Лимана и Славянска, убивая и увечая людей и уничтожая имущество. Теперь, наконец, украинцы могут нанести ответный удар.

В настоящее время уровень потерь среди украинских сил на востоке Украины ужасен: ежедневно погибают более сотни военнослужащих, еще около 350 ранены. Из девяти солдат, которых мы встретили в городах Северодонецк и Лисичанск за трехдневный срок, четверо позже были убиты и двое ранены.

Украинцы постоянно говорят нам, что они превосходят в вооружении; которые бьют с расстояния за пределами досягаемости их собственной артиллерии и ракет. Мольбы о помощи, отчаянно настойчивые, произошли от тех, кто пережил обстрелы и все еще борется; от других раненых и эвакуированных; и из семей погибших.

Богдан, 19-летний морской пехотинец, получил осколочные ранения в спину во время многочасовых ожесточенных столкновений у села Богородичное, в ходе которых погибли несколько его товарищей.

«Обстрел был жесток. Они сосредотачиваются на цели, и они просто продолжают сыпать час за часом; с этим очень тяжело смириться. Перед наступлением они ведут массированный огонь по нашим позициям. У нас просто не хватает оружия, чтобы противостоять этому, поэтому мы многое теряем убитыми и ранеными. Если мы не получим современное оружие, многие из нас будут убиты», — говорит он.

Капитан Радченко, воевавший в добровольческом батальоне и участвовавший в боях в Лисичанске, во время которого один из его бойцов погиб, а еще пятеро были ранены, говорит то же самое. Он хочет отметить, что истощение оказывает глубокое психологическое, а также физическое влияние. Как долго мы сможем так продлевать? Это все молодые ребята. Справедливо ли держать их перед этими атаками, если они не имеют шанса на бой?»

Наряду с отсутствием дальнобойного вооружения ощущается острая нехватка боеприпасов. Мы часто видим, как на каждые 10 российских снарядов украинские войска ограничиваются тремя-четырьмя ответами. Официальные данные, по словам Киева, показывают, что украинцы выпускают 6000 снарядов в день по сравнению с 20 000 выпущенными россиянами.

И Северодонецк, и Лисичанск были увлечены россиянами, что дало им контроль над Луганской областью. Силы Кремля сейчас готовятся к наступлению, чтобы захватить остальную часть Донбасса.

Но западная артиллерия и ракеты поставляются во все большем количестве, давая украинцам возможность сопротивляться. Наряду с 12 американскими и британскими ракетными установками «Химарс» есть гаубицы — 155-мм американские и 155-мм.

французские Caesars – и противотанковые ракеты Javelin, Milan и N-Law, а также зенитные ракеты Stinger.

США должны отправить в Украину беспилотники-самоубийцы Phoenix Ghost и ожидается больше турецких беспилотников Bayraktar. Палата представителей США выделила 100 миллионов долларов (83 миллиона фунтов стерлингов) на обучение украинских пилотов полетам на современных боевых самолетах, что открывает возможность предоставления истребителей F-15 и F-16 для использования в конфликте. Следующие несколько месяцев помогут решить, сможет ли это западное оружие переломить ситуацию.

Ведь следующий этап российского наступления, вероятно, будет включать попытку захватить оставшиеся города региона. Славянск, в частности, имеет не только символическое, но и стратегическое значение. Город вместе с соседним Краматорском, столицей региона, играет ключевую роль в захвате Москвой Востока.

Россияне сейчас всего в 10 милях от Славянска. Именно здесь начался мятеж 2014 года, повлекший образование сепаратистских «народных республик» Донецкой и Луганской областей. Я наблюдал тогда, как сепаратисты, хорошо вооруженные и обученные, за выходные захватили здание милиции, муниципальное здание и офисы разведывательной службы СБУ.

Это напоминало, но в гораздо меньших масштабах то, что мы наблюдали за несколько месяцев раньше: захват Крыма. Российские «зеленые человечки», внезапно появившиеся из ниоткуда, чтобы захватить власть. Борьба на Донбассе, суровой земле угольных шахт и металлургических заводах в ближайшее время не закончится.

Это порочно и лично: сообщества, даже семьи, восстают друг против друга.

Леонид Губаров погиб в боях с сепаратистами, посмертно получив звание Героя Украины, его отец был на передовой, сражаясь за другую сторону. Антон Дьяченко, артиллерист из Лисичанска, рассказывает о сводном брате, с которым он вырос, сейчас служит в войсках «Донецкой Народной Республики». Богдан, раненый морской пехотинец, рассказывает мне о своих попытках связаться с матерью и 15-летней сестрой, оказавшимися в ловушке в сепаратистском районе Луганска.

Конфликт после двухмесячного сосредоточения на востоке вновь распространяется на другие части страны. В результате серии ракетных обстрелов Винницы и Харькова, Днепра и Николаева погибли десятки мирных жителей. Министр обороны Кремля Сергей Шойгу заявил об активизации атак «по всем направлениям». Приказ последовал за ударами украинцев по 30 российским логистическим и складским центрам с использованием западных ракетных комплексов.

Украинцы не собираются прекращать наносить удары с этих целей; это очень эффективная тактика. И нет никаких признаков того, что Россия прекратит свои атаки, продолжающиеся почти каждый день. Недавно Владимир Путин заявил, что намерен увеличить эскалацию войны. «Все должны знать, что по большому счету мы еще ничего серьезного не начинали», – сказал он. Но на самом деле операция России по вторжению и оккупации Украины является очень серьезной попыткой — и неудачной, к удивлению не только Москвы, но и ее противников по НАТО.

Ранним утром 24 февраля, когда я был в Киеве, где были нанесены первые российские ракетные удары, казалось, что падение столицы будет лишь вопросом времени. Украинскому ПВО удалось сбить большое количество летящих ракет, но другие прорвались — поразили многоквартирные дома, разрушили дома, убили и покалечили женщин и мужчин, молодых и стариков.

В нашу сторону шла русская военная колонна длиной 40 миль. Нас ждала страшная судьба, предупреждали западные политики и военные эксперты. Украинскую столицу сравняют с землей и оставят как Грозный после чеченской войны 20 лет назад. И по мере того как силы Москвы приближались к центру города около 20 миль, это казалось вполне возможным. В городах и селах под Киевом шли ожесточенные бои, и репортажи о боях становились тяжелыми и рискованными.

Пять журналистов были убиты за одну неделю. Мы с коллегами оказались вовлечены в боевые действия, пытаясь освещать происходящее в таких городах, как Ирпень, Буча, Гостомель и Макаров.

Русские вели пришествие на нескольких фронтах. Харьков был особенно востребованным призом. Второй город Украины, расположенный всего в 19 милях от границы с Россией, на 74% был русскоязычным, и считалось, что значительная часть его населения симпатизирует России. Но одна из трагических ироний путинской «освободительной войны» состоит в том, что два преимущественно русскоязычных города, Мариуполь и Харьков, пострадали сильнее всего. Настроение в Харькове сменилось гневом и неповиновением.

Кирилл Семенов, русскоязычный, тому пример. Во время предыдущего визита он заявил, что никогда не поднимет оружие против наших российских братьев. 48-летний инженер стал волонтером, доставляя припасы и продовольствие украинским силам. «Путин заставил нас осознать, какие мы украинцы, — сказал он мне с ошеломленной улыбкой. И все же медленно, несмотря ни на что, в условиях обширного кровопролития атаки были отражены. Российские войска были вытеснены с севера из-под Киева, а затем из-под Харькова. В первый раз казалось, что Украина переживет план Путина.

По мере отступления русских появились свидетельства ужасающих зверств: убийств, пыток и изнасилований; жертв, низвергнутых в братские могилы и оставленных лежать на улицах в пищу животным. Дома, школы, офисы и фабрики были разграблены и подожжены.

Город Буча стал символом этой дикости. Но я побывал на сценах жестокости в Ирпене и Макарове, Черньеве и Гостомеле, в деревнях под Харьковом. Были и более явные свидетельства массовых убийств, например во время бомбардировки Мариуполя и железнодорожного вокзала Краматорска.

У некоторых из убитых в Буче руки были связаны за спиной; некоторые были в капюшонах и с шаровыми отверстиями в затылке. На некоторых были обнаружены следы пыток перед смертью. «Их оставили гнить после смерти, как мешки с мусором», — сказал Дмитрий Замогильный на Вокзальной улице. «В то время на тела садились стаи ворон, клевали и поедали глаза. Я никогда не думал, что увижу нечто подобное, что происходит рядом с моим собственным домом. Как кто мог даже представить что-то такое плохое в таком месте, как это?

В настоящее время расследуется более 21 900 вероятных военных преступлений России, а также еще 11 000 преступлений, которые согласно украинскому законодательству называются действиями против национальной безопасности, и еще 800 актов мародерства и кражи. Погибли более 6000 мирных жителей, в том числе 348 детей, 7571 получили ранения, в том числе 650 детей.

Западные государства, в частности Великобритания, пообещали на конференции по ответственности Украины в Гааге в начале этого месяца помочь выследить тех, кто причастен к военным преступлениям.

Через три дня Владимир Зеленский уволил своего генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая вела расследование военных преступлений вместе с главой СБУ Иваном Бакановым. Увольнения — последние в серии чисток, проведенных украинским президентом с начала вторжения, — повлияют на расследование военных преступлений, уже имеющих нелегкий путь по привлечению виновных к ответственности.

Власти в Киеве обнаружили 127 «достоверных подозреваемых», но только 15 находятся под стражей в Украине. Россияне проводят собственную версию судебных процессов над иностранцами, которых они захватили, сражаясь за украинские силы. Трое, в том числе два британца, приговорены к смертной казни. Этот процесс показательных процессов может завершиться обменом пленными.

Наиболее неотложной проблемой для Запада и его союзников являются санкции против России. За вторжением последовали их волны — против российского государства, организаций, бизнеса и отдельных олигархов, которые считаются близкими к Кремлю.

Санкции, безусловно, повлияли на российскую экономику. Но им не удалось помешать Путину добавить 100 миллиардов долларов (83 миллиарда фунтов стерлингов) в свой военный бюджет за первые 100 дней вторжения. Массовое вливание денег происходит от продажи энергетических продуктов, когда Москва воспользовалась скачком цен и продала нефть со значительной скидкой крупным покупателям, таким как Китай и Индия.

Россия стремилась укрепить отношения вне Запада посредством серии переговоров с Пекином; встреча группы БРИК Бразилии, России, Китая и Индии; и визит Путина в Иран для встречи с президентом страны Эбрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский президент также встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, поддержавшим вторжение в Украину гораздо сильнее, чем Китай или любая другая большая страна.

Между тем, в Европе рост цен на энергоносители для потребителей и угроза того, что Москва может перекрыть поставки газа с приближением зимы, вполне могут ослабить преимущественную поддержку, которой Украина до сих пор пользовалась на Западе.

Европейский Союз обсуждает добровольную цель сокращения спроса на газ на 10-15 процентов, но это встречает сопротивление со стороны ряда государств-членов. Два европейских лидера, Борис Джонсон и Марио Драги, упали. Правые политические партии, которые традиционно более симпатизируют Путину, набирают силу по всей Европе. Союзники Кремля, такие как Виктор Орбан в Венгрии, кричат, что их позиция оправдывается.

Украинцы видят подводные камни впереди. Кремль будет пытаться заставить западные правительства, многие сталкиваются с ухудшением экономической и политической ситуации, попытаться оказать давление на Киев, чтобы он согласился на прекращение огня, оставив участки украинской территории в руках России.

Александр Родянский, старший советник Зеленского, не питает иллюзий: «Россияне понимают, как работает система, с каким давлением сталкиваются западные демократии, и это они пытаются использовать. Россияне хотят, чтобы Украина приняла статус-кво, потерю суверенных земель, заключила какое-либо соглашение. Они будут использовать время перемирия, чтобы перегруппироваться, перевооружиться, а затем возобновить агрессивную войну. Мы знаем, какое соглашение они хотят, и, конечно, мы не можем его принять — мы будем продолжать защищаться».

По словам украинских командиров, западное вооружение играет немаловажную роль в укреплении этой обороны. За прошедшую неделю никаких заметных продвижений России на Донбассе не было. Удар Химарса повредил важный Антоновский мост между оккупированным Россией Херсоном и Крымом.

По Черноморскому флоту России будут нанесены удары противокорабельными ракетами, заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов. Некоторые российские суда перемещаются с крымской базы в Севастополе в безопасное место Новороссийск на юге России.

Песня о беспилотнике Байрактар ​​стала безумно популярной в Украине в начале войны. Теперь поэт-песенник Тарас Боровко пишет о Химарсе, со строками типа «Наш надежный товарищ из оружия уходит с Запада… и выпускает всю нашу ярость…»

Но для капитана Радченко и его бойцов эта кровавая и экстраординарная война кажется далеко не оконченной. Кто-то думал еще год назад, что у нас будет эта ужасная война в сердце Европы? он спрашивает. «Нам нужно победить, другого выхода нет. Иначе мы будем уничтожены как нация. Но это будет продолжаться очень долго. Я не знаю, сколько из нас останется в живых, чтобы увидеть это до конца».

Шотландия. Scottish Mail сообщает о том, что она называет «безобразной правдой», о корабле для размещения украинских беженцев, пришвартованном недалеко от Эдинбурга.

Газета сообщает, что проведённое ею расследование показывает, что сотни украинцев столкнутся с «мрачными и неприемлемыми» условиями на борту MS Victoria. В нем говорится, что по аналогичной схеме, уже работающей в Эстонии, семьи живут в тесных домиках без окон.

Статья: «Плавучий ад на борту судна Isabelle, Таллин: семьи в крошечных каютах без окон, больные дети, шум, драки… даже с заключенными лучше обращаются»

Судно Isabelle беззаботно стоит в идиллическом балтийском порту Таллинна, пришвартованное среди многих кораблей, курсирующих по загруженным маршрутам в соседнюю Скандинавию.

Однако для тех, кто находится на борту судна с каютами, рассчитанными на сон чуть больше нескольких часов во время обычной ночной поездки в Швецию, это не развлекательный круиз или отпуск.

Isabelle был нанят на полупостоянной основе для размещения беженцев из Украины, и теперь 2000 человек называют его «домом».

Но живущие на пароме, многие из которых были там с апреля, теперь, будущее которых не менее определено, чем когда они прибыли в Эстонию, рассказывают о реальности своей новой жизни – на двухъярусных кроватях, в тесных комнатах без окон, с небольшой спектаклем, день сейчас или ночь.

Их тяжелое положение также было осуждено ведущей в стране группой по борьбе с беженцами, которая задалась вопросом, будут ли заключены терпимые к такой схеме, которую можно было бы воспроизвести в течение нескольких недель в Шотландии.

Для 41-летней Олеси и двух ее детей, которые уже несколько недель находятся в своей хижине. Корабль не предназначен для людей. Его системы не справляются, пока ее муж живет с родственником в другом месте на судне — условия на борту Изабель тяжелые. Она сказала: «Воздух сухой, хотя, по крайней мере, мне повезло, что у меня каюта с окном. Для малышей кабины без окон очень неудобны.

«Я в двухместной каюте и сплю вместе с моим малышом. Неудобно, потому что кровать узкая. Я также ухаживаю за маленькими детьми на корабле. За старшими никто не следит, постоянно происходят потасовки.

«Мы постоянно обращаемся к охранникам, но они ничего не могут сделать для нас. Вода есть, но есть проблемы с сантехникой. Запах часто неприятный, но его пытаются поправить. «Корабль не предназначен для того, чтобы в нем жило столько людей в течение длительного времени. Его системы не справляются.

Она добавила: «Мне приходится работать по ночам, потому что днем ​​некуда девать детей. Мы хотели бы, чтобы дети могли играть на природе. Мы живем в порту, все бетонное». Еще одна жительница «Изабеллы», фармацевт Светлана и муж продавец Юрий, одессит, уже три месяца живут на борту в одиночной каюте без окон со своими детьми Алексеем и Катей.

Светлана рассказала, что детям часто бывает трудно определить, когда сейчас день, когда ночь, находясь в тесном домике. Она добавила: Есть общественные места и игровые комнаты для детей. Главный недостаток для нас – вентиляция. Иногда сильно кричит, иногда становится очень холодно. Дети на корабле часто болеют».

Максим, инженер из Мариуполя, который ищет работу и находится на корабле последние две недели, сказал: «Я живу в каюте с двумя другими людьми. Я впервые нахожусь на корабле.

«Это напоминает мне поездку в поезде. Здесь есть место только для сна и душа, а окна нет, поэтому я стараюсь проводить как можно больше времени на улице. Иначе я не узнаю, день сейчас или ночь.

«Я сейчас пытаюсь найти работу, но мне это тяжело. Я не знаю, как долго буду здесь». Тяжелое положение украинских беженцев было подчеркнуто участниками кампании, отмечающими, что ситуация недопустима в течение длительного периода времени.

Ээро Янсон, председатель Эстонского совета по делам беженцев, сказал: «Я разговаривал с коллегами из Шотландского совета по делам беженцев по этому вопросу, и они хотели знать, каков наш опыт размещения беженцев на корабле.

«Это быстрое решение очень острой потребности. Однако это пространство рассчитано на одну ночь, чтобы пересечь море, а не на длительный срок. Разве даже заключенные не должны иметь больше места? «Это не место для долгого обитания, особенно хижины, находящиеся под водой без окон. Представьте себе людей, долго сидевших в бункерах. При длительном пребывании это скажется на психическом здоровье. «Есть и другие, более скрытые проблемы — например, у корабля нет адреса, поэтому люди не могут нигде зарегистрироваться. Это затрудняет поиск работы или использование определенных услуг.

«Столкновение такого количества людей также влечет за собой конфликты. Если вы принимаете человека как беженца, вы должны обеспечить достойные условия жизни».

Судно Isabelle, построенное в 1989 году в бывшей Югославии, провело большую часть своей жизни, перевозя пассажиров по морям северо-восточной Европы, в последнее время обслуживая маршрут между столицей Латвии Ригой и Стокгольмом в Швеции. Известно, что в настоящее время на борту проживает около 2000 человек, около 600 из них – дети.

Чиновники пытаются помочь беженцам и дают все возможные заверения. И жители корабля также говорят о своей благодарности за безопасное убежище, которое им предоставили, когда они убегают от хаоса, царящего на их родине.

На Изабель им предлагается трехразовое питание, и теперь их среда безопаснее, чем оставаться в родной стране, где Владимир Путин продолжает безжалостно обстреливать бывшее советское государство.

Тем не менее, они добавляют, что размещение на пароме возможно только в краткосрочной перспективе, а любое более длительное пребывание может повлиять на психическое и физическое благополучие находящихся на борту и у них не будет возможности попытаться вернуться в нормальной жизни.

19-летний Александр из Харьковской области находится на корабле уже неделю и планирует двигаться дальше.

Он сказал: «Здесь пять членов моей семьи — моя мать, два брата и невестка. Я остановился в другой кабине с тремя другими мужчинами. Каюты маленькие, с душем, туалетом, четырьмя двухъярусными кроватями и все.

«Личного пространства не так много, но корабль велик, поэтому есть места, где я могу провести время.

«У меня есть комната без окна, но это меня устраивает. Я просто иду на седьмой этаж, где трачу время за ноутбуком, играя в игры. Остальные члены семьи стараются больше времени проводить на свежем воздухе. Им нужен дневной свет, но не мне.

«Вы должны провести карту на выходе, чтобы служба безопасности знала, сколько людей находится на корабле на случай чрезвычайной ситуации. Также запрещено употреблять алкоголь на корабле».

Кроме сложных физических условий на борту, тревогу беженцев усугубляет неуверенность в их будущем, поскольку аналогичная ситуация опасается в Шотландии, где никто не может сказать, как долго она продлится.

Катя, живущая в двухместной каюте на «Изабель» со своим маленьким сыном, сказала: «Воздух сухой, поэтому я купила увлажнитель. Сначала не было ограничений на то, когда дети могут играть, но позже это было запрещено после 10 вечера, поскольку они создают много шума. Были жалобы и на шумных взрослых.

«На корабле много людей, и все чувствуют себя неудобно из-за этого. Но что мы можем сделать? Мы не знаем точно, как долго мы здесь и что произойдет. Все, что мы можем сделать это попытаться привыкнуть к этому и посмотреть, что принесет будущее».

Индия. «Sandy Standard» – «Российские ракеты попали в украинский порт через несколько часов после зерновой сделки».

Кувейт. The Kuwait Times – «Российские ракеты попали в Одесский порт, ключ к зерновому соглашению.

ОАЭ. «Gulf News» — «Ракетные обстрелы Одесского порта угрожают соглашению»

США. «Arkansas Democrat gazette» – «Российские ракеты ударили по Одессе»

Украина говорит, что ракетный удар по порту омрачает только подписанное соглашение по зерну.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ