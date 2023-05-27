Девочка из Подольска во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса

София Теплая неделю назад стала самой молодой украинской спортсменкой и первым ребенком из Украины, дважды попавшим в Книгу рекордов Гиннеса.

София выполнила отжимания от пола в тройной гимнастической складке только на руках 21 раз за 30 секунд.

Мы связались с мамой девочки Мариной Теплой, которая является ее тренером, когда они ехали в Грецию на Кубок Европы.

— Пока мы едем в Афины, украинские новости транслируют ее рекорд и непрерывно звонят по телефону журналисты. Я не знаю, как бы чувствовал себя другой ребенок при таком ажиотаже, а Софийка всю дорогу вяжет крючком мне купальник, как ни в чем не бывало, и говорит: «Как хорошо, что мы в пути, и не нужно всем рассказывать о рекорде». Она не любит публичности, а я горжусь тем, что дочь все воспринимает именно так. Она остается обычным ребенком, и я этому очень радуюсь.

Мария рассказала, что в попытке было 23 отжима, и два ей не засчитали. Но 21 раз – это действительно круто. Ведь прошлый мировой рекорд составил 12 раз. В общей сложности София может отжаться таким образом около 40 раз.

Напомним, впервые София Теплая установила рекорд в прошлом году в Милане. Она прошла 20-метровку в тройной гимнастической складке менее чем за 11 секунд, побив рекорд китаянки, потратившей почти на 3 секунды больше. Гимнастка стала единственной украинкой, получившей шанс выступить на всемирно известном шоу рекордов в Милане. Тогда София впервые получила сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Юная спортсменка говорит, что свою нынешнюю победу, как и победу в прошлом году, посвящает Украине.