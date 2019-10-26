Засчитают ли в стаж работу в Приднестровье?

В редакцию пришло письмо от читательницы: «С 1994-го по 1997 год я работала в Тирасполе (это Приднестровье – непризнанная республика). Засчитают ли мне в стаж эти годы? Как их подтвердить при необходимости? И еще – в трудовой на этой записи нечеткая, еле заметная печать. Как это повлияет на зачет стажа? Наталья М., Одесса». Спрашивали – отвечаем.

При назначении пенсий в Украине время работы в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике в стаж не засчитывается. На законодательном уровне это не урегулировано.

Существует Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения от 29 августа 1995 года. Но действие этого соглашения не распространяется на самопровозглашенную Приднестровскую Республику.

Эта республика не признается странами ООН, в том числе и Украиной. Молдова фактически не контролирует этот регион, и вопрос о статусе данной территории остается нерешенным. Такой же нерешенной остается ситуация и с теми, кто в свое время там работал, а теперь претендует на пенсию на территории Украины. Пробовать защитить свое право на зачет указанного периода в стаж можно разве что в судебном порядке.

Справка:

После распада Советского Союза Украина заключила договоры по вопросам социального обеспечения (в том числе зачета стажа) со следующими странами бывшего СССР:

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Латвия

Литва

Молдова

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Эстония.

Фото: tiraspol.ru