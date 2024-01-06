У этого одесского особняка есть брат-близнец в Словакии

Этот яркий особняк был построен еще в 1875 году для купца и столярного мастера Якова Меннера, который совместно с архитектором Адольфом Минкусом стал автором проекта собственного дома. Надзор за строительством был поручен военному инженеру Николаю Деппу, который позже был избран гласным городской думы.

Дом, как и многие здания Одессы, отражает несколько стилей — эклектику, североевропейский ренессанс и кирпичный стиль. По первоначальному проекту дом Якова Меннера представлял собой одноэтажное сооружение с мезонином. Владелец сэкономил на отделке — дом был декорирован только со стороны главного фасада, который был виден пешеходам с улицы. Одна часть здания выходила на улицу Леонтовича, а другая — в сторону Мукачевского переулка.

В 1883 году вместо мезонина был надстроен полноценный второй этаж, а боковой фасад здания украшен отделочными скульптурными тарелками. Кстати, специалисты утверждают, что такие же тарелки можно увидеть в декоре одного из жилых домов словацкого города Кошице.

В отделке фасада одесского здания использовались специальные фрагменты кирпича — бандажи, которые увеличивали прочность и уменьшали износ стен. Такой декор можно увидеть на наличниках окон, фризов, в отделке обрамлений стен, а также углов, выложенных кирпичом. Под окнами расположены несложные узоры, образованные отсутствующими кирпичами. Центральный фасад имеет декоративные выступы, галерею и крыльцо.

Источники: archexplorer.wordpress.com, all.archodessa.com