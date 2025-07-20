Справка «ОЖ»: в чем суть конфликта

15 ноября 2024 года в медиа появилась отличная новость: в Одессе заработает аппарат радиотерапии, ориентировочно через две недели, о чем в интервью Украинской службе информации рассказала генеральный директор медучреждения Ольга Покитко. Медик уверяла, что лучевую терапию ежедневно будут получать 50-70 пациентов, а мощностей будет достаточно, чтобы работать без очередей. Более того, пройти лечение смогут не только жители Одесской области, но и все остальные украинцы, независимо от места регистрации. Главное, чтобы они имели декларации с НСЗУ.

Однако ни через две недели, ни через два месяца аппараты так и не заработали. А уже 22 июня 2025-го на своей странице в Фейсбуке отчиталась ОГА: «В Одесском региональном клиническом противоопухолевом центре теперь работают два современных КТ-аппарата — это существенный прорыв для всей онкологической службы региона».

Компьютерный томограф SOMATOM

Сразу после публикации новости пациенты начали массово жаловаться на то, что это неправда. А общественная организация «Противодействие коррупции в медучреждениях Одессы» обвинила клинический противоопухолевый центр в неоказании бесплатной помощи пациентам на новых КТ-аппаратах.

Реакция общественности: «Где этот прорыв?»

Так, под публикацией ОГА в Фейсбуке мы нашли вот такие сообщения:

ОО «Противодействие коррупции в медучреждениях Одесской области»: «Ни первый, ни второй томограф не работают. Линейный ускоритель так же не используется до сегодняшнего дня. Есть многочисленные подтверждения от пациентов и сотрудников, которые просят оставить их имена в тайне…

Информация, предоставляемая противоопухолевым центром, требует постоянной проверки и анализа! Публикации СМИ противоречат тому, что говорит гендиректор Покитко».

Алла Шигорина: «Обследование — на нуле. После контраста трясло, день лежала пластом. А в колцентре диспансера даже и не знают об этом томографе.

Реклама идет, а никто ничего не знает. И обследования там не проводят».

Алина Подгорная: «Линейный ускоритель, уже второй компьютерный томограф — все введено в эксплуатацию для качественной диагностики на благо Пациента! А есть ли кто-то из пациентов, кто имел возможность получить эту качественную диагностику и лечение на современном оборудовании? Пишите в комментариях, делитесь опытом, требуйте от руководства одесского онкодиспансера обследования и лечения на новом оборудовании! Виртуально — все есть и работает, реально — вот-вот заработает, это мы слышим от Покитко уже второй год подряд».

В очереди в онкодиспансере: что говорят пациенты

Наши журналисты наведались в центр и пообщались с людьми в очереди.

51-летняя Лариса рассказала, что пришла делать обследование с направлением от семейного врача. КТ сделали ей бесплатно. Однако, когда пришло время забирать результаты обследования, женщине сообщили, что НСЗУ деньги не выделила и оплатить процедуру придется ей самой.

Томограф Revolution Maxima

Руслан, 48 лет. Военнослужащий ВСУ:

— У меня было направление от семейного врача, то есть обследование должен был получить бесплатно. Однако в диспансере мне сообщили, что очередь на КТ — 4 месяца. И если у меня нет времени ждать, стоит обратиться в частную фирму «Здоровье». Там получить результаты можно будет уже завтра.

Позиция Одесской ОГА: «Оборудование работает»

Мы обратились за комментарием в Одесскую областную администрацию и получили ответ: «В период с 26 мая по 24 июня 2025 года проведено 65 КТ-обследований (42 с контрастом, 23 — без). Обследовано 92 зоны. Все процедуры — по медицинским показаниям и назначению врачей. По желанию можно лично убедиться в работе оборудования».

Так работает ли новейшая аппаратура: что показал визит в противоопухолевый центр

Действительно ли работают разрекламированные аппараты КТ, узнать не сложно, достаточно просто посмотреть на их работу. Для этого мы обратились в сам противоопухолевый центр. Попросили прокомментировать жалобы, дать ответы на вопросы и понаблюдать лично за работой новых аппаратов.

Линейный ускоритель Elekta Harmony в работе

Судя по архиву, который хранится в электронном виде, мы смогли убедиться, что вся вышеупомянутая аппаратура работает с конца мая 2025 года. Пообщались и с пациентами, которые уже прошли 7-9 сеансов терапии. На фото фамилии мы, конечно, скрыли, но четко видно даты этих сеансов.

Архивные результаты томографии на компьютерном томографе SOMATOM

Официально: ответ Одесского регионального клинического противоопухолевого центра

В КНП «ОРКПЦ» ООР» в настоящее время функционируют компьютерный томограф (диагностическая система), компьютерный томограф (топометрическая система для линейного ускорителя) и линейный ускоритель, которые каждый день принимают пациентов со всей Украины, независимо от места жительства пациента при наличии направления от врача.

Томограф Revolution Maxima

Высокая потребность в проведении бесплатных КТ-исследований согласно условиям договора с НСЗУ требует привлечения дополнительных диагностических мощностей. С целью контрактирования по программе медицинских гарантий и выполнения условий договора с НСЗУ, КНП «ОРКПЦ» ООР» имеет договор подряда на выполнение диагностических и топометрических КТ-исследований, заключенный на основании проведенных тендерных процедур согласно действующему законодательству, что позволяет обеспечить необходимое количество пациентов бесплатной диагностикой и топометрией. Имеющиеся в медучреждении диагностические и топометрические КТ-системы также используются для выполнения топометрических, диагностических, а также ургентных и неотложных исследований пациентов, получающих стационарное лечение в центре.

Медики показывают архив исследований на линейном ускорителе Elekta Harmony

Согласно проведенной тендерной процедуре КНП «ОРКПЦ» ООР» приобретено необходимое достаточное количество контраста, которое полностью покрывает потребности в проведении контрастных исследований на собственном диагностическом оборудовании. Обеспечение контрастом КТ-исследований, выполняемых подрядчиком, не входит в функции КНП «ОРКПЦ» ООР».

КНП «ОРКПЦ» ООР» имеет действующую лицензию ГИЯР.

С июня 2025 года КНП «ОРКПЦ» ООР» начало лечение пациентов на линейном ускорителе. Каждый день лечение проходят все пациенты, у которых имеются показания для проведения такой терапии. Средний срок лечения одного пациента составляет 1-1,5 месяца. Лечение пациентов на данном этапе осуществляется под физико-техническим сопровождением специалистов компании Elekta, что дополнительно защищает пациентов и гарантирует высокий уровень качества лечения. То есть заведение обеспечивает высокий уровень диагностики и лечения онкологических пациентов в соответствии с современными стандартами и требованиями Программы медицинских гарантий.

Линейный ускоритель Elekta Harmony

Заключение

КТ-аппараты в противоопухолевом центре работают. Пациенты могут проходить диагностику и лечение бесплатно. Длительный ввод в эксплуатацию нового оборудования связан с техническими особенностями установки оборудования и необходимостью подготовки специалистов. Сейчас КТ-диагностика проводится в штатном режиме, и пациенты получают необходимую помощь.

Целью нашего журналистского расследования была, есть и будет помощь одесситам. Мы готовы и в дальнейшем рассматривать жалобы пациентов и проверять, является ли добросовестной работа больниц.

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