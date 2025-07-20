томограф

Справка «ОЖ»: в чем суть конфликта

15 ноября 2024 года в медиа появилась отличная новость: в Одессе заработает аппарат радиотерапии, ориентировочно через две недели, о чем в интервью Украинской службе информации рассказала генеральный директор медучреждения Ольга Покитко. Медик уверяла, что лучевую терапию ежедневно будут получать 50-70 пациентов, а мощностей будет достаточно, чтобы работать без очередей. Более того, пройти лечение смогут не только жители Одесской области, но и все остальные украинцы, независимо от места регистрации. Главное, чтобы они имели декларации с НСЗУ.

Однако ни через две недели, ни через два месяца аппараты так и не заработали. А уже 22 июня 2025-го на своей странице в Фейсбуке отчиталась ОГА: «В Одесском региональном клиническом противоопухолевом центре теперь работают два современных КТ-аппарата — это существенный прорыв для всей онкологической службы региона».

Компьютерный томограф SOMATOM
Компьютерный томограф SOMATOM

Сразу после публикации новости пациенты начали массово жаловаться на то, что это неправда. А общественная организация «Противодействие коррупции в медучреждениях Одессы» обвинила клинический противоопухолевый центр в неоказании бесплатной помощи пациентам на новых КТ-аппаратах.

Реакция общественности: «Где этот прорыв?»

Так, под публикацией ОГА в Фейсбуке мы нашли вот такие сообщения:

ОО «Противодействие коррупции в медучреждениях Одесской области»: «Ни первый, ни второй томограф не работают. Линейный ускоритель так же не используется до сегодняшнего дня. Есть многочисленные подтверждения от пациентов и сотрудников, которые просят оставить их имена в тайне…

Информация, предоставляемая противоопухолевым центром, требует постоянной проверки и анализа! Публикации СМИ противоречат тому, что говорит гендиректор Покитко».

Алла Шигорина: «Обследование — на нуле. После контраста трясло, день лежала пластом. А в колцентре диспансера даже и не знают об этом томографе.

Реклама идет, а никто ничего не знает. И обследования там не проводят».

Алина Подгорная: «Линейный ускоритель, уже второй компьютерный томограф — все введено в эксплуатацию для качественной диагностики на благо Пациента! А есть ли кто-то из пациентов, кто имел возможность получить эту качественную диагностику и лечение на современном оборудовании? Пишите в комментариях, делитесь опытом, требуйте от руководства одесского онкодиспансера обследования и лечения на новом оборудовании! Виртуально — все есть и работает, реально — вот-вот заработает, это мы слышим от Покитко уже второй год подряд».

Скрин с ФБ

В очереди в онкодиспансере: что говорят пациенты

Наши журналисты наведались в центр и пообщались с людьми в очереди.

51-летняя Лариса рассказала, что пришла делать обследование с направлением от семейного врача. КТ сделали ей бесплатно. Однако, когда пришло время забирать результаты обследования, женщине сообщили, что НСЗУ деньги не выделила и оплатить процедуру придется ей самой.

Томограф Revolution Maxima
Томограф Revolution Maxima

Руслан, 48 лет. Военнослужащий ВСУ:

— У меня было направление от семейного врача, то есть обследование должен был получить бесплатно. Однако в диспансере мне сообщили, что очередь на КТ — 4 месяца. И если у меня нет времени ждать, стоит обратиться в частную фирму «Здоровье». Там получить результаты можно будет уже завтра.

Позиция Одесской ОГА: «Оборудование работает»

Мы обратились за комментарием в Одесскую областную администрацию и получили ответ: «В период с 26 мая по 24 июня 2025 года проведено 65 КТ-обследований (42 с контрастом, 23 — без). Обследовано 92 зоны. Все процедуры — по медицинским показаниям и назначению врачей. По желанию можно лично убедиться в работе оборудования».

Так работает ли новейшая аппаратура: что показал визит в противоопухолевый центр

Действительно ли работают разрекламированные аппараты КТ, узнать не сложно, достаточно просто посмотреть на их работу. Для этого мы обратились в сам противоопухолевый центр. Попросили прокомментировать жалобы, дать ответы на вопросы и понаблюдать лично за работой новых аппаратов.

Линейный ускоритель Elekta Harmony в работе
Линейный ускоритель Elekta Harmony в работе

Судя по архиву, который хранится в электронном виде, мы смогли убедиться, что вся вышеупомянутая аппаратура работает с конца мая 2025 года. Пообщались и с пациентами, которые уже прошли 7-9 сеансов терапии. На фото фамилии мы, конечно, скрыли, но четко видно даты этих сеансов.

Архивные результаты томографии на компьютерном томографе SOMATOM
Архивные результаты томографии на компьютерном томографе SOMATOM

Официально: ответ Одесского регионального клинического противоопухолевого центра

В КНП «ОРКПЦ» ООР» в настоящее время функционируют компьютерный томограф (диагностическая система), компьютерный томограф (топометрическая система для линейного ускорителя) и линейный ускоритель, которые каждый день принимают пациентов со всей Украины, независимо от места жительства пациента при наличии направления от врача.

Томограф Revolution Maxima
Томограф Revolution Maxima

Высокая потребность в проведении бесплатных КТ-исследований согласно условиям договора с НСЗУ требует привлечения дополнительных диагностических мощностей. С целью контрактирования по программе медицинских гарантий и выполнения условий договора с НСЗУ, КНП «ОРКПЦ» ООР» имеет договор подряда на выполнение диагностических и топометрических КТ-исследований, заключенный на основании проведенных тендерных процедур согласно действующему законодательству, что позволяет обеспечить необходимое количество пациентов бесплатной диагностикой и топометрией. Имеющиеся в медучреждении диагностические и топометрические КТ-системы также используются для выполнения топометрических, диагностических, а также ургентных и неотложных исследований пациентов, получающих стационарное лечение в центре.

Медики показывают архив исследований на линейном ускорителе Elekta Harmony
Медики показывают архив исследований на линейном ускорителе Elekta Harmony

Согласно проведенной тендерной процедуре КНП «ОРКПЦ» ООР» приобретено необходимое достаточное количество контраста, которое полностью покрывает потребности в проведении контрастных исследований на собственном диагностическом оборудовании. Обеспечение контрастом КТ-исследований, выполняемых подрядчиком, не входит в функции КНП «ОРКПЦ» ООР».

КНП «ОРКПЦ» ООР» имеет действующую лицензию ГИЯР.

С июня 2025 года КНП «ОРКПЦ» ООР» начало лечение пациентов на линейном ускорителе. Каждый день лечение проходят все пациенты, у которых имеются показания для проведения такой терапии. Средний срок лечения одного пациента составляет 1-1,5 месяца. Лечение пациентов на данном этапе осуществляется под физико-техническим сопровождением специалистов компании Elekta, что дополнительно защищает пациентов и гарантирует высокий уровень качества лечения. То есть заведение обеспечивает высокий уровень диагностики и лечения онкологических пациентов в соответствии с современными стандартами и требованиями Программы медицинских гарантий.

Линейный ускоритель Elekta Harmony
Линейный ускоритель Elekta Harmony

Заключение

КТ-аппараты в противоопухолевом центре работают. Пациенты могут проходить диагностику и лечение бесплатно. Длительный ввод в эксплуатацию нового оборудования связан с техническими особенностями установки оборудования и необходимостью подготовки специалистов. Сейчас КТ-диагностика проводится в штатном режиме, и пациенты получают необходимую помощь.

Целью нашего журналистского расследования была, есть и будет помощь одесситам. Мы готовы и в дальнейшем рассматривать жалобы пациентов и проверять, является ли добросовестной работа больниц.

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