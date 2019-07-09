«Только в газете «Всемирные Одесские новости» – устный выпуск летнего 108 номера

Газета Всемирного клуба Одесситов выбрала оригинальный формат для продвижения. Выход бумажного тиража в 1000 экземпляров сопровождается устным выпуском. Авторы и герои публикаций знакомятся с читателями «лицом к лицу».

Формат рождает новые темы и проекты. Устный выпуск летнего номера (108) прошел в Золотом Зале литературного музея.

Только в газете «Всемирные Одесские новости» вы узнаете за одесский космос!

Только во «Всемирных Одесских новостях» новости без ужасов!

Только в газете «Всемирные Одесские новости» вы узнаете, что пишут про город за границей!

Юные газетчики знакомят публику с заголовками газеты. Туризм, наука, экономика, искусство, культура, воспитание главной гордости Одессы – детей. Об этом в коротких, но эмоциональных спичах рассказывали в течение часовой встречи-презентации. Историк, краевед, почетный гражданин Одессы Олег Губарь, как всегда иронично, прокомментировал свой серьезный материал «200 лет назад. Хроника дня». Юбиляру Евгению Деменку, коллекционеру и меценату, сооснователю литстудии «Зеленая Лампа», директор по развитию ВКО Елена Павлова вручила благодарность от Одесской мэрии, подчеркнув его заслуги в популяризации культуры города. Директор Клуба, Григорий Барац, отметил, что «Нью-Йорк – Таймс» и «Геральд Трибюн», в сравнении с «Всемирными Одесским новостями» – всего лишь региональные издания. Ведь у ВКО есть 14 филиалов по всему миру. И там одесситы, которые не бывают бывшими, имеют удовольствие читать свою газету.

16 страниц газеты презентовали герои и авторы публикаций

Оксана Кузнецова – директор Ассоциации туризма Одессы , Дарья Славова – Мисс-Туризм -2019;

– директор Ассоциации туризма Одессы – Мисс-Туризм -2019; Игорь Козлов-Петровский – режиссер, советник директора Одесской киностудии, автор проекта «Пантеон Одессы», о исторических захоронениях 2-го христианского кладбища;

– режиссер, советник директора Одесской киностудии, автор проекта «Пантеон Одессы», о исторических захоронениях 2-го христианского кладбища; Секреты радиоэфира и Пушкин- day в Одессе – Элеонора Грациотова, радиоведущая;

в Одессе – Элеонора Грациотова, радиоведущая; Художники и где им себя показать: арт-куратор Екатерина Пименова, художники Настя Кирилина и Дмитрий Величко;

арт-куратор Екатерина Пименова, художники Настя Кирилина и Дмитрий Величко; Создатель бренда современной арт-сувенирки UARТ Сергей Коротун о диджитализации картин: магниты и открытки с работами одесских художников;

о диджитализации картин: магниты и открытки с работами одесских художников; Как стать гордостью Одессы: юная вокалистка, Карина Кардаш; участница Молодежного совета при мэрии города, руководитель спортивного ГО «Мангуст» Татьяна Акуленко;

юная вокалистка, Карина Кардаш; участница Молодежного совета при мэрии города, руководитель спортивного ГО «Мангуст» Татьяна Акуленко; Эсфирь Серапионова: художник, педагог, матушка Таисия;

художник, педагог, матушка Таисия; Игорь Сытник – фото города как признание в любви;

– фото города как признание в любви; Премьера рубрики: Что пишут за Одессу? – город в международных медиа, колумнист Дмитрий Анопченко.

Основатель газеты, вице-президент ВКО Евгений Михайлович Голубовский, сформулировал кредо клубного издания так: «Важно сберечь дух Одессы. Я ставил главной целью – воспитание интеллигентности». И в ходе устного выпуска директор Литературного музея Татьяна Липтуга отметила:

– Очень нравится такой формат презентации. При всей музыкальности, новых голосах и лицах событие получилось глубоким и интеллигентным.

Предложила новый формат презентаций редактор газеты Алла Гудзенко. Приняв газету, по предложению главного редактора легендарного издания Е.М. Голубовского в 2018 году, она ввела в клубную традицию устные выпуски.

– Устные выпуски уже назвали праздником общения и добрых новостей. И это отвечает девизу клуба «Одесситы всех стран, соединяйтесь!», – отметила постоянный автор газеты Катя Пименова.

Электронная версия летнего выпуска газеты – на нашем сайте .

Бумажные экземпляры, которые «пахнут, как свежие булочки» – по выражению юных газетчиков из детской студии Театра Музкомедии – ждут вас во Всемирном клубе одесситов.

Матвей Лукин

Фото: Юрий Бойко