Театральная афиша Одессы с 7 по 13 октября

Что посмотреть в одесских театрах в грядущую неделю.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
8 октября, 19.00 — Интернациональный квартет «Il Divo»
9 октября, 18.30 — «Вальпургиева ночь», «Пахита»
11 октября, 18.30 — «Жизель»
12 октября, 18.30 — «Запорожец за Дунаем»
13 октября, 18.30 — «Кармен-сюита», «Шопениана»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
8 октября, 19.00 — «Ladies night»
9 октября, 19.00 — «Какого черта»
11 октября, 18.30 — «Кентервильское привидение»
13 октября, 18.30 — «Шутки Оффенбаха»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).
13 октября, 19.00 — «Lords of the Sound»
Стоимость билетов — от 210 грн.
Русский театр
ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).
9 октября, 19.00 — «Уездная канитель»
10 октября, 19.00 — «Забавный случай»
11 октября, 19.00 — «Укрощение строптивых»
12 октября, 19.00 — «Лекарство от депрессии»
13 октября, 19.00 — «Вий»
Стоимость билетов — от 60 грн.
Филармония
ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
12 октября, 19.00 — «Наоні» «Тарантиномания»
13 октября, 19.00 — Алексей Ботвинов
Стоимость билетов — от 100 грн.
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
9 октября, 19.00 — «Осінь»
10 октября, 19.00 — «За стеклом»
11октяюря, 19.00 — «Натали»
13 октября, 19.00 — «Маленький Донни, победивший мрак»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
12 октября, 19.00 — «Филумена Мартурано»
13 октября, 19.00 — «Красная каска»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Еврейский культурный центр «Beit Grand»
ул. Нежинская 77/79; тел.: 737-40-52.
11 октября, 19.00 — «7.42, или Одесские Рабинзоны»
12 октября, 19.00 — «Мамаша на Миллион»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Кирха
ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.
7 октября, 19.00 — Голландский композитор Йозеф ван Виссем
Стоимость билетов — от 150 грн.
Urban Music Hall
ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.
13 октября, 19.00 — «Aeroplan»
Стоимость билетов — от 100 грн.
Фото: rusteatr.odessa.ua