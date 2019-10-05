Театральная афиша Одессы с 7 по 13 октября

Сотрудники украинского музыкально-драматического театра им. Василько обратились к их поклонникам через Facebook. Коллектив просит спасти театр от нависшей над ним угрозы закрытия.

В настольный теннис играют миллионы людей во всем мире, и не случайно. Этот популярный вид спорта, который по-другому называется пинг-понг, – отличное развлечение и неплохая кардиотренировка. Кроме того, настольный теннис – очень демократичный вид спорта, доступный людям разного возраста и уровня спортивной подготовки. Именно поэтому мы сделали подборку залов, где одесситы и гости города смогут поиграть в пинг-понг.

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