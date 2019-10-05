fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Театральная афиша Одессы с 7 по 13 октября

Театральная афиша Одессы с 7 по 13 октября

Что посмотреть в одесских театрах в грядущую неделю.

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

8 октября, 19.00 — Интернациональный квартет «Il Divo»

9 октября, 18.30 — «Вальпургиева ночь», «Пахита»

11 октября, 18.30 — «Жизель»

12 октября, 18.30 — «Запорожец за Дунаем»

13 октября, 18.30 — «Кармен-сюита», «Шопениана»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

8 октября, 19.00 — «Ladies night»

9 октября, 19.00 — «Какого черта»

11 октября, 18.30 — «Кентервильское привидение»

13 октября, 18.30 — «Шутки Оффенбаха»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).

13 октября, 19.00 — «Lords of the Sound»

Стоимость билетов — от 210 грн.

Русский театр

ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).

9 октября, 19.00 — «Уездная канитель»

10 октября, 19.00 — «Забавный случай»

11 октября, 19.00 — «Укрощение строптивых»

12 октября, 19.00 — «Лекарство от депрессии»

13 октября, 19.00 — «Вий»

Стоимость билетов — от 60 грн.

Филармония

ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.

12 октября, 19.00 — «Наоні» «Тарантиномания»

13 октября, 19.00 — Алексей Ботвинов

Стоимость билетов — от 100 грн.

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

9 октября, 19.00 — «Осінь»

10 октября, 19.00 — «За стеклом»

11октяюря, 19.00 — «Натали»

13 октября, 19.00 — «Маленький Донни, победивший мрак»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

12 октября, 19.00 — «Филумена Мартурано»

13 октября, 19.00 — «Красная каска»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Еврейский культурный центр «Beit Grand»

ул. Нежинская 77/79; тел.: 737-40-52.

11 октября, 19.00 — «7.42, или Одесские Рабинзоны»

12 октября, 19.00 — «Мамаша на Миллион»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Кирха

ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.

7 октября, 19.00 — Голландский композитор Йозеф ван Виссем

Стоимость билетов — от 150 грн.

Urban Music Hall

ул.  Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.

13 октября, 19.00 — «Aeroplan»

Стоимость билетов — от 100 грн.

Фото: rusteatr.odessa.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Анастасия Епурь
Анастасия ЕпурьПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить