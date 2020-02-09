Просвещаемся культурно: театральная афиша Одессы с 10 по 16 февраля

Количество мероприятий во время будущего уик-энда однозначно перешло в качество. Интеллектуальные занятия по литературном у творчеству и английскому будут гармонично «разбавят» театральная постановка, занятия на берегу моря и лекция о научно-фантастических ужасах.

До 15 марта 2020 года театральные коллективы Одессы приглашают подать заявки на участие в третьем театральном фестивале-премии “ГРА”. Премия учреждена Национальным союзом театральных деятелей Украины и призвана объединить молодых и прогрессивных театральных деятелей и коллективы. За накал страстей, который сопутствует на протяжении всего периода отбора, и масштабность в творческих кругах премию нарекли “Украинским театральным Оскаром”.

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