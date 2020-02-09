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Новости Одессы и Одесской области

Просвещаемся культурно: театральная афиша Одессы с 10 по 16 февраля

Просвещаемся культурно: театральная афиша Одессы с 10 по 16 февраля

Подборка культурных меропориятий в городе на ближайшиую неделю.

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

13 февраля, 18.30 — «Жемчужины мирового балета»

14 февраля, 18.30 — «Музыка любви»

15 февраля, 18.30 — «Зимний променад»

15 февраля, 18.30 — «Паяцы»

16 февраля, 18.30 — «Сельская честь»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

10 февраля, 18.30 — «За двумя зайцами»

11 февраля, 19.00 — «Ladies night»

13 февраля, 18.30 — «Без вины виноватые»

14 февраля, 18.30 — «Алые паруса»

14 февраля, 22.00 — «Тайны ночного закулисья»

15 февраля, 16.00, 19.00 — Балет имени И. И. Сухашвили

16 февраля, 18.30 — «Лгунья»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).

11 февраля, 19.00 — ВИА «Лейся песня»

Стоимость билетов — от 120 грн.

Русский театр

ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).

12 февраля, 19.00 — «Тектоника чувств»

13 февраля, 19.00 — «Наполеон и Жозефина II»

14 февраля, 19.00 — «Укрощение строптивых»

15 февраля, 19.00 — «Жена на бис»

16 февраля, 19.00 — «Лекарство от депрессии»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

12 февраля, 19.00 — «Осінь»

13 февраля, 19.00 — «С днем рождения, сынок!»

14 февраля, 19.00 — «ХХ. Семейная хроника»

15 февраля, 19.00 — «Главное, когда?»

16 февраля, 19.00 — «Старики»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

12 февраля, 19.00 — «Есть город, который я вижу во сне…»

14 февраля, 19.00 — «Ромео и Джульетта»

15 февраля, 19.00 — «Ателла»

16 февраля, 19.00 — «Дон Жуан»

Стоимость билетов — от 180 грн.

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

15 февраля, 19.00 — «Оскар и Розовая дама»

Стоимость билетов — от 200 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

14 февраля, 19.00 — «Ночь святого Валентина»

16 февраля, 19.00 — «Удивительный случай»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Филармония

ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.

10 февраля, 19.00 — Международный фестиваль «Симфонії Всесвіту ІІ»

12 февраля, 19.00 — Ирина Федишин

13 февраля, 19.00 — «Лисапетный батальон»

14 февраля, 19.00 — Симфонический концерт «I love you»

16 февраля, 19.00 — «Бумбокс»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Кирха

ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.

14 февраля, 19.00 — Романтическое музыкальное шоу «The Greatest love songs»

Стоимость билетов — от 120 грн.

Urban Music Hall

ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.

14 февраля, 19.00 — «Pokaz and Friends. Valentines day»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Фото: apostrophe.ua

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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