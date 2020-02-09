Просвещаемся культурно: театральная афиша Одессы с 10 по 16 февраля

Подборка культурных меропориятий в городе на ближайшиую неделю.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
13 февраля, 18.30 — «Жемчужины мирового балета»
14 февраля, 18.30 — «Музыка любви»
15 февраля, 18.30 — «Зимний променад»
15 февраля, 18.30 — «Паяцы»
16 февраля, 18.30 — «Сельская честь»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
10 февраля, 18.30 — «За двумя зайцами»
11 февраля, 19.00 — «Ladies night»
13 февраля, 18.30 — «Без вины виноватые»
14 февраля, 18.30 — «Алые паруса»
14 февраля, 22.00 — «Тайны ночного закулисья»
15 февраля, 16.00, 19.00 — Балет имени И. И. Сухашвили
16 февраля, 18.30 — «Лгунья»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).
11 февраля, 19.00 — ВИА «Лейся песня»
Стоимость билетов — от 120 грн.
Русский театр
ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).
12 февраля, 19.00 — «Тектоника чувств»
13 февраля, 19.00 — «Наполеон и Жозефина II»
14 февраля, 19.00 — «Укрощение строптивых»
15 февраля, 19.00 — «Жена на бис»
16 февраля, 19.00 — «Лекарство от депрессии»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
12 февраля, 19.00 — «Осінь»
13 февраля, 19.00 — «С днем рождения, сынок!»
14 февраля, 19.00 — «ХХ. Семейная хроника»
15 февраля, 19.00 — «Главное, когда?»
16 февраля, 19.00 — «Старики»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
12 февраля, 19.00 — «Есть город, который я вижу во сне…»
14 февраля, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
15 февраля, 19.00 — «Ателла»
16 февраля, 19.00 — «Дон Жуан»
Стоимость билетов — от 180 грн.
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
15 февраля, 19.00 — «Оскар и Розовая дама»
Стоимость билетов — от 200 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
14 февраля, 19.00 — «Ночь святого Валентина»
16 февраля, 19.00 — «Удивительный случай»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Филармония
ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
10 февраля, 19.00 — Международный фестиваль «Симфонії Всесвіту ІІ»
12 февраля, 19.00 — Ирина Федишин
13 февраля, 19.00 — «Лисапетный батальон»
14 февраля, 19.00 — Симфонический концерт «I love you»
16 февраля, 19.00 — «Бумбокс»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Кирха
ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.
14 февраля, 19.00 — Романтическое музыкальное шоу «The Greatest love songs»
Стоимость билетов — от 120 грн.
Urban Music Hall
ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.
14 февраля, 19.00 — «Pokaz and Friends. Valentines day»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Фото: apostrophe.ua
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