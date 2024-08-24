Новости Одессы и Одесской области

Те, кто взрослели вместе с Украиной

Те, кто взрослели вместе с Украиной

В 2021 году, когда Украина отмечала 30-летие независимости, в Рени еще и 30-летие личной независимости отметили выпускники 10В класса Ренийской школы №2. Те, кто получил аттестаты в 1991 году, решили встретиться и узнать о личных достижениях за 30 лет.

Выручил багаж знаний

– Как только мы закончили школу, «закончилась» и страна, – вспоминает адвокат Нина Злати. – Мы получили багаж знаний, умений и опыта в одной стране, а потом формировались вместе с молодым государством Украина.

Ніна Златі

Нина Злати

И в этом цейтноте молодым людям предстояло выстроить свой путь. В этом нам помогали те основательные знания, которые заложили в нас учителя – я до сих пор помню всю школьную программу, говорит Нина Злати. – Не хочу обидеть молодых педагогов, но наши учителя – они жили в школе, они были для нас вторыми родителями и безусловными авторитетами. Я помню каждого из них и каждому очень признательна.

– Наши учителя в основном были в возрасте сорока лет, плюс-минус, и нам тогда казалось, что они старые, – смеется лаборантка Татьяна Чолак (Поливенко). – А сейчас мы сами в таком возрасте и чувствуем себя молодыми. При встречах с одноклассниками делимся друг с другом своими достижениями. И каждый считает, что его главное достижение – дети.

Выпускница Ренийской школы

Татьяна Чолак

Джинсы-варенки и блиндажи в оврагах

Современная молодежь наверняка часто слышит словосочетание «лихие девяностые» и обхохатывается, когда родители рассказывают, как варили джинсы в белизне, потому что в моду вошли «варенки».

Что только не придумывали в тот период пустых магазинов, чтобы выглядеть модно:

– У моей мамы было «сокровище» – немецкие чулки телесного цвета, из которых я решила сделать модные колготки, – рассказывает Нина Злати. – Я пришила чулки к трусам. Достала из шкафа тюль, вырезала из него цветочки и приклеила на чулки. В ажурных колготках на школьной дискотеке я была самая крутая! Но надо же было маме именно в тот день достать тот дырявый тюль… Тогда я поняла смысл выражения: красота требует жертв.

Смартфонов и близко не было: мальчишки строили в оврагах блиндажи и наблюдательные пункты. Еще одна любимая игра – в индейцев. У некоторых от таких активных игр с «боевыми действиями» остались шрамы.

Учителя все помнят

Учителя Ренийского лицея №2 до сих пор помнят выпускников, которые взрослели вместе с Украиной.

Учителя Ренийской школы

Алла Пасечник и Вера Гулько просматривают школьный журнал 1991 г.

– Вони усі були гоноровиті, на смаленій козі не об’їдеш, – вспоминает учитель ница украинского языка и литературы Алла Пасечник. – Вони звикли до залізної дисципліни класної керівниці: вона тільки-но гляне – вони стоять по стойці струнко. Ми їх навчали сумлінному ставленню до своєї справи, бути порядними людьми. Не сваритись, а пам’ятати, що є інша людина, яка може думати трохи інакше, ніж ти: треба її вислухати і зрозуміти. Ми хотіли, щоб вони так виховали своїх дітей, щоб ті, народивши своїх дітей, навчили шанувати дідусів і бабусь.

– Когда листаю школьный журнал 10-В 1991 года, вспоминаю многих, – говорит директор Ренийского лицея №2 Вера Гулько. – Аня Ярошевская – симпатичная и старательная, очень хорошо училась. На встрече выпускников я узнала, что она – научный сотрудник, живет и работает в Израиле. Помню Юру Алтухова – заводного, душевного парня – стал моряком, работает боцманом на судне.

– В личном архиве я храню фотографии этого класса и открытку с пожеланиями, которую они мне вручили на выпускном вечере в 1991 году, – говорит экс-директор школы Анна Строганова. – Обидно и жалко, что многие хорошие наши ученики выехали за границу. Я радуюсь их успехам, но мне все-таки хочется, чтобы они работали в Украине.

Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ
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