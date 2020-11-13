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Одесский Польский спуск: лестницы-лесенки и контрастные стороны (фото)

Одесский Польский спуск: лестницы-лесенки и контрастные стороны (фото)

Польский спуск (бывший Таможенный, Портовый, Кангуна) – самый что ни на есть исторический, тянется от улицы Польской до Таможенной площади – по дну Карантинной балки. То есть, он – «собрат» несчастного Деволановского – нашей известной Канавы.

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Что на нечетной стороне?

«По этому спуску спускалась и поднималась вся история города», – немного высокопарно высказался о нем один одессит.

Трудно не согласиться. А спуск сам по себе – маленький и очень уж контрастный.

Польский спуск шумный, по нему обычно не гуляют, а проезжают в авто или троллейбусе. Здесь очень активное движение транспорта, перебежать его «где-то в серединке» не удастся. Ну и еще напомним: в этом году Польский спуск «отметился» сразу двумя обвалами части зданий – в доме №9 и №5.

Обратили внимание? Оба адреса бедствия – по нечетной стороне. Это просто поразительно, как на старом спуске «четко» и контрастно отличаются его четная и нечетная стороны. Как будто речь о двух разных местностях идет.

Нечетная сторона Польского спуска – это нечто. Исключение – новенький Бизнес-центр «Морской», числящийся под номером 11. Все остальные здания, начинающиеся под Строгановским мостом и до Таможенной площади, вызывают слезу.

Польский спуск, бизнес-центр

Бизнес-центр «Морской»

Польский спуск, двор

Двор на Польском спуске

На нечетной стороне даже покрытие тротуара в состоянии «ох», не говоря уже о фасадах с трещинами и «дырами». А эти балконы!.. А эти подвалы, прикрытые дощечками!.. Их заливает водой во время ливней и снеготаяния. Их состояние – ужасающее. И все это – вдоль всего Польского спуска по его нечетной стороне…

Ну, а так как лестницы и лесенки – это особенность спуска, то и на нечетной стороне во многие из этих подвальчиков ведут и старенькие лесенки. Та еще красота! Прибавьте к этому и еще «картинки», как никому давно не нужные лестницы ведут в давно забитые-замурованные некогда входы – и прогулка по нечетной стороне Польского спуска будет вызывать у вас множество вопросов.

дом на Польском спуске
Польский спуск, дорога
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Польский спуск, решетка
Польский спуск, машины
Польский спуск, ветхий дом
Польский спуск, балкон
Польский спуск, лесенка
старый дом на Польском спуске
Польский спуск в Одессе, дом
ветхий дом на Польском спуске
Польский спуск, нечетная сторона
дворик на Польском спуске

А теперь – по четной

А вот четная сторона Польского спуска – совсем иная. Тут и покрытие тротуара современное (в некоторых местах, правда, плитка шатается, в некоторых – сорвана, лежит рядом), да и сами здания в «приличном» состоянии.

На Польском спуске практически нет магазинов. Зато встретился полиграфический центр с оптимистично-обнадеживающим названием «Просто хорошо» (ну не прелесть ли?).

Польский спуск, Просто хорошо

А еще Польский спуск – это его лестницы. Именно здесь начинается легендарная Лестница мертвых, которая выведет вас к началу Дерибасовской. Здесь же пролегает лестница, по которой вы сможете подняться на улицу Греческую.

Лестница мертвых

Лестница мертвых

Польский спуск, лестница

Лестница, ведущая на улицу Греческую

А вот и дом №10: место удивительное, потому что это второй вход в один из самых киношных дворов Одессы (первый вход в этот дом – с улицы Качиньского)… Уголки Польского спуска вообще часто становились съемочной площадкой.

Польский спуск, киношное место

Второй вход (первый и главный – с улицы Качиньского) в один из самых киношных домов Одессы

Старый Польский спуск со всеми своими уникальными двориками, лестницами-лесенками, кажущимися сегодня непонятными пристроечками из прошлых времен, контрастами и сегодня так и просится в киногерои.

Польский спуск в Одессе
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Польский спуск, мост
Польский спуск, новое здание
Польский спуск, машины едут
Польский спуск, четная сторона

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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