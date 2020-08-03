Одесские мусульмане отметили Курбан-байрам в парке Шевченко – как это было (фоторепортаж) 

В эти дни, с вечера 30 июля по 3 августа, мусульмане всего мира отмечают один из самых главных религиозных праздников Курбан-байрам – жертвоприношение.

Общественная организация Крымские татары Одесщины совместно с Афганским культурным обществом организовали этот праздник в парке Шевченко, куда пригласили всех желающих вне зависимости от вероисповедания.

Крымские татары Одесщины – самое молодое из всех национально-культурных обществ Одессы, им всего пол года. За это время, говорит председатель общества Февзи Мамутов, количество семей, которые присоединились к общине выросло с сорока до двухсот. Все они покинули родной Крым в 2014-2015 годах.

Многие любят показывать свою слабость и жалуются на жизнь. Мы же хотим делиться положительными эмоциями и на своем примере, показываем, как. Мы хотим чтобы наши люди не чувствовали себя одинокими, хотя в Одессе это сложно, признается Февзи – Она как мама, всех обнимет и приласкает.

Обряды и праздники крымских татар не отличаются от общемусульманских, но у них есть свои национальные особенности. Например, праздник Хыдырлез – праздник начала весны, который отмечается еще со времен язычничества. И с этим праздником община хочет познакомить одесситов в будущем. Сейчас же, во время Курбан-байрама можно было понаблюдать за еще одним традиционным действом – национальной борьбой ”Куреш” среди взрослых и детей. По старой традиции победитель получал в подарок живого барана. Это правило решили не нарушать и в этот раз – за эстрадой-ракушкой, в ожидании нового хозяина пасся молодой барашек.

Параллельно с концертом, в котором принимали участие обе общины, на площади готовились блюда крымскотатарской и афганской кухонь. В честь праздника, тут угощали всех желающих пловом, айраном и кофе, сваренным на песке совершенно бесплатно. При этом можно было сравнить кулинарные традиции двух народов. Крымскотатарский плов был приготовлен из говядины, с нутом, а афганский – с мясом, изюмом, орехами и тонким нежным басмати. Однако, представитель афганской общины Дауд рассказал, что главное в этом празднике все-таки не еда.

Самое основное – это примирение. И родственники и враги должны друг друга в этот день поздравить. Сейчас, правда, в Афганистане такая ситуация, что в гости не очень ходят, поэтому так много беженцев из этой страны во всем мире Только в Одессе – порядка четырех тысяч человек.

В честь праздника две мусульманские диаспоры в общей сложности угостили более 600 человек, которые пришли на праздник. Еще более 900 крымскотатарских янтыков и чебуреков было продано.

Мир и праздник объединили на одной площади людей разных национальностей и вероисповеданий. Пожелаем же себе, чтобы наш город и дальше оставался гостеприимным и толерантным, каким был во все времена, со дня своего основания.

О мультирелигиозной Одессе читайте в материале Марии Котовой.

Фото: Юлия Сущенко