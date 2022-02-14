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«Такие руки только снятся»: о любви, которая сильнее смерти (ко Дню влюбленных)

«Такие руки только снятся»: о любви, которая сильнее смерти (ко Дню влюбленных)

Самые красивые истории любви часто грустные, если не трагичные. Но именно они учат нас ценить любовь и беречь её. С Днём всех влюблённых вас.

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День Святого Валентина празднуется в Украине не так давно. Но, конечно, в этот день уже традиционно положено дарить любимым, если не романтичные подарки, то хотя бы максимум внимания. Хотя кого мы обманываем – большинство девочек всех возрастов в этот день ждут как минимум валентинку и цветы, а мальчики – ну хоть что-то кроме носков. Но разве настоящая любовь измеряется только подарками 14 февраля? А как же остальные 364 дня? Вспоминаем самую трогательную и трагическую историю любви Одессы 1917 года.

Зинаида Шишова и Анатолий Фиолетов

Об этой поэтической паре сегодня помнят немногие. Слишком мало прожил Анатолий, слишком сложной была жизнь Зинаиды. Но это никак не умаляет силы их любви, хоть в браке они прожили всего ничего. Но, чтобы понять, пожалуй, достаточно прочесть всего два стихотворения-посвящения.

«Радикальное средство от скуки

Ваш мотор – небольшой landalet…

Я люблю Ваши смуглые руки

на эмалевом белом руле…

      Ваших губ утомленные складки

      и узоры спокойных ресниц…

      – Ах, скажите, ну разве не сладко

      быть, как мы, быть похожим на птиц?» (Зинаида Шишова)

 

«Такие руки только снятся

В блаженном и безгрешном сне.

Их легкой ласке покоряться

Сладчайший жребий выпал мне…

        … И бросил я хмельные чаши

        В досужих дней поток дурной.

        Ах, это только пальцы ваши

        Меня ведут стезей иной!» (Анатолий Фиолетов)

Их роман длился недолго, но запомнился всей литературной компании, участниками которой они тоже были. В то время каждый из них получил своё «звание»: Зинаида Шишова – самая очаровательная из одесских поэтесс, и Фиолетов – самый талантливый из молодых поэтов…

Зинаида Шишова и Анатолий Фиолетов

«У тебя коронка бледная

Светло-пепельных волос.

Я любовь тебе принес,

Но любовь такая бедная…» (Анатолий Фиолетов)

Зика, как её называли в Одессе, родилась 23 сентября 1898 года в семье учителя. Анатолий Фиолетов, а на самом деле Натан Шор, 26 июля 1897 года в семье купца II гильдии. Оба окончили гимназии и собирались учиться дальше: поступили в 1917 году на юридический факультет Университета и, наверняка, видели свою жизнь, полной романтики. Познакомились Зика и Натан в творческой среде – оба писали стихи и представляли их на дружеский суд Багрицкому, Катаеву, Олеше… Хотя это было порой непросто. Зинаида потом говорила: «мы были как волчата». В 1915-17 годах оба они участвовали в одесских альманахах «Седьмое покрывало», «Авто в облаках», «Серебряные трубы», «Чудо в пустыне».

Их любовь буквально ощущалась в воздухе, не только в стихотворениях. Сложное время казалось досадной мелочью, ведь впереди их – юных, влюблённых, красивых, талантливых – ждала целая жизнь. Но она сложилась иначе. И из всего, о чём мечталось, им выпали только недолгие радостные дни в уже голодной дореволюционной Одессе. А потом юный поэт, как и многие студенты-юристы, попал в уголовный розыск. И уже осенью 1918 года был убит, выслеживая преступников. В газете «Южная мысль» тогда написали: «Убит молодой поэт Анатолий Фиолетов. Труп его отправлен в морг при университетской клинике. Какая злая, чудовищная ирония судьбы – поэт Анатолий Фиолетов вынужден был служить в розыскном отделении как Анатолий Шор…».

На вечере памяти друзья-поэты читали стихи и вспоминали его. Так сохранились воспоминания Станислава Радзинского: «Итак, мы не увидим его больше, молчаливого, с японским разрезом глаз, со странной и чуточку прыгающей речью. Стихи Фиолетова были стихами большого ребенка, заблудившегося в большом городе, доброго мальчика, жалеющего груши, которым очень холодно, и лошадок, которым очень тяжело». Да, эти стихи про лошадиное самообладание принадлежат перу Фиолетова:

«О, сколько самообладания

У лошадей простого звания,

Не обращающих внимания

На трудности существования!»

Зинаида Шишова потом прожила долгую и непростую жизнь, но в 1966 году в переписке с журналистом и литератором Евгением Голубовским попросила «раздобыть в Одессе» сборник своих стихов под названием «Пенаты», оправдываясь тем, что хоть «стихи плохие, но для меня она дорога по-другому». Этот сборник вышел после гибели Фиолетова и в общем был ему и посвящён.

И пусть это и грустная история, но она подтверждает: для того, чтобы признаваться в любви и любить, уделять внимание и делать романтичные подарки, не стоит выделять всего один день в году. Тем более, что настоящая любовь – это дар свыше и пренебрегать им не стоит. Так что с днём Святого Валентина и помните, что у вас впереди ещё 364 дня, которые так же, как и сегодняшний, стоит посвятить любимым.

Кстати, почитать подробнее о жизни Зинаиды Шишовой можно в книге «Сильнее любви и смерти», автором идеи создания которой выступила Надежда Колышкина.

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Мария Котельникова ПРОФИЛЬ

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