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Сжигание листвы: что грозит за нанесенный экологии вред?

Сжигание листвы: что грозит за нанесенный экологии вред?

В условиях войны наша природа испытывает значительный ущерб от боевых действий и ракетных обстрелов. А впереди осень – сезон сжигания листвы и стихийных пожаров.
В этой связи наши депутаты с целью защиты природы усилили ответственность за уничтожение или повреждение объектов растительного мира.

Так, в первом чтении принят законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Так, в условиях военного или чрезвычайного положения за умышленное уничтожение или повреждение огнем леса, зеленых насаждений, стерни, лугов может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. В мирное время за эти же действия срок ограничения или лишения свободы будет составлять от 2 до 5 лет.

За ущерб, причиненный на территориях природно-заповедного фонда, грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Фото: Комментарии

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Редакция ПРОФИЛЬ

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