Свой кошелек: сколько выплатят ветеранам к 9 Мая?  

Ежегодно к 9 Мая ветеранам войны из государственного бюджета дают разовую денежную помощь. Предусмотрены такие выплаты и в этом году. Кто и на что может рассчитывать?

Согласно Постановлению № 325, принятому 8 апреля 2021 года, кроме ветеранов, денежная помощь предусмотрена и для других лиц, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Такие выплаты также получают жертвы нацистских преследований и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

В этом году денежная помощь будет выплачиваться в следующих размерах:

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

• I группа – 4421 гривня,

I группа – 4421 гривня, • II группа – 3906 гривен,

II группа – 3906 гривен, • III группа – 3391 гривня;

III группа – 3391 гривня; участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 1491 гривня;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 4421 гривня;

членам семей погибших и женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, – 966 гривен;

участникам войны, бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – 612 гривен.

Пенсионерам денежные средства перечисляют через отделения связи или банковские учреждения на лицевые счета по месту получения пенсии, а лицам, которые не являются пенсионерами, – по месту их проживания или по месту получения денежного содержания. Деньги должны прийти не позже 5 мая.

ВАЖНО!

Получатели, которым денежная помощь не была выплачена по состоянию на 5 мая, имеют право обратиться за ней в местный орган социальной защиты населения по месту регистрации и получить ее до 30 сентября текущего года. Также рекомендуют поступить и тем, кто получил соответствующий льготный статус до 5 мая текущего года включительно, но при этом не получил выплаты.

Ольга Новикова

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