Святославу Вакарчуку – 45 лет: что он говорит о трудном характере и звездной болезни

Вчера, 14 мая лидеру группы «Океан Ельзи», тренеру шоу «Голос країни» и общественному деятелю Святославу Вакарчуку исполнилось 45 лет. Сейчас украинского музыканта называют живой легендой. Вместе с коллективом «Океан Ельзи» он регулярно радует поклонников новыми хитами и собирает стадионы фанатов по всему миру.

Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук, Святослав Вакарчук уже 25 лет является фронтменом рок-группы «Океан Ельзи». Он также активно занимается благотворительной деятельностью и является послом доброй воли ООН. В 2019 году Вакарчук попробовал себя в роли лидера политической партии «Голос». В честь дня рождения самого титулованного украинского рокера, мы подготовили его интервью с высказываниями о себе и своей жизни.

– Я до сих пор не знаю, как реагировать на слова — «звезда» или «легенда». Если откровенно, у меня нет однозначного объяснения, чем вызвано такое внимание к нашему с «Океан Ельзи» творчеству. Мне самому любопытно, как нашим песням удалось стать массовой музыкой. Каждый раз задаюсь вопросом: откуда берутся эти заполненные стадионы и залы? Иногда, услышав нашу музыку на заправке райцентра, я чувствую себя человеком из параллельного мира.

– Когда мне тяжело, я прячусь от людей. Не то чтобы я был отшельником, но предпочитаю собираться с мыслями в одиночестве. Хорошо знаю свой характер: если мне тяжело, могу быть откровенной язвой. От чего часто страдают близкие мне люди. Я очень нелегкий человек. Мое настроение переменчиво, хотя характер, считаю, твердый. Уперся рогами в землю и твердо стою на ней. Буду стоять столько, сколько Бог силы даст.

– Я всегда учился хорошо, а вот с поведением у меня были проблемы. Меня часто вызывали к директору. Как сейчас помню, я сидел на последней парте и расписывал пионерский галстук куплетами из песен The Beatles. В младших классах я делал мелкие пакости — как-то разбил окно футбольным мячом. А когда стал старше, отказался вступать в комсомол, потому что лет в 14 серьезно приобщился к движению украинских националистов.

– Когда-то я думал стать ученым. Профессиональная музыка в моей жизни пришла случайно. Это не то, чем я целенаправленно мечтал заниматься с детства. Но когда я почувствовал, что могу что-то сказать в этой сфере, то сразу поставил себе новую цель. Это была сложная дорога. Основным желанием было сделать что-то, чтобы в Украине был повод сказать: «Вау, это круто!». К этой цели с «ОЭ» мы шли разными путями, но никогда не предавали свои три принципа — петь вживую, не экономить на качестве, никуда не спешить.

А вот несколько высказываний Святослава Вакарчука, которые могут вдохновить наших читателей:

«Патриотизм — это любовь. Не смотрите на Украину, как на землю своих родителей. Смотрите на нее, как на землю своих детей».

«Человек, у которого нет принципов — никогда не станет счастливым. Нация, которая не имеет принципов — никогда не станет успешной».

«Твоя вера — это и есть твоя мотивация! Дьявол у каждого свой, а Бог у всех один».

«Если у вас есть любимый человек — расстояние не имеет значения!».

«Любовь — это лучшие витамины для души! Чтобы ваша душа была здорова, принимайте их регулярно!».

Источники: viva.ua, zn.ua, elle.ua, 24tv.ua.

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