Бывшая Цветочная галерея на Преображенской превращается в супермаркет

Бывшая Цветочная галерея (она же «стекляшка) на ул. Преображенской на участке между площадью Веры Холодной и Соборкой еще напоминает о себе своим бывшим «внешним видом». Она, по сути, внешне остается «стекляшкой», что, кстати, далеко не всем по вкусу. Многое, впрочем, в ее внешнем виде при этом изменилось.

Напомним, торгующих отсюда «изгнали» еще в марте 2019 года. Потом был долгий простой, а осенью 2019 года вокруг бывшей галереи появился оградительный забор. Цветочную галерею начали реконструировать. Что там сейчас? Забор все еще на месте. Стекляшка видоизменилась, но не очень. Стекло, пластик, металл — как и раньше, но с некоторыми новшествами.

Работы кипят, причем, они «вышли» за ограждение. Рядом с остановкой троллейбуса 2-го маршрута укладывается плитка.

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Неподалеку от реконструируемого объекта вырыта яма. Как поясняют рабочие, «это для канализации». Рекламный щит сообщает, что здесь происходит «текущий ремонт», который должен окончиться в третьем квартале 2020 года.

Судя по всему, так и будет. Видя, что я общаюсь с теми, кто трудится на объекте, двое одесситов останавливаются, проявляют интерес:

— И что будет в этом уродстве?.. Мы думали, что эту стекляшку в центре города уберут вообще, а она осталась уродовать место рядом с домом Папудова…

Рабочие одесситов ответом не удостоили, пожали плечами: почему, мол, уродство?

Мне же они рассказывают, что будет здесь супермаркет сети «ТаврияВ», и что, кстати, многие этим фактом довольны.

Ну, «довольны — не довольны» — это другая история. Перестройка «стекляшки» продолжается. А вот на сайтах по трудоустройству (причем, нескольких) уже есть сообщения о том, что в связи с открытием нового магазина сети «ТаврияВ» на ул. Преображенской, 25 на работу приглашаются продавцы-консультанты, кассиры и так далее…

Фото: Мария Котова