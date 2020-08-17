Спросите у доктора: причины и методы лечения недержания

Есть заболевания, о которых многие пациенты стесняются говорить даже со своим лечащим врачом, – например, недержание мочи. Между тем это состояние успешно лечится. В любом случае помощь специалиста позволит если не полностью решить проблему, то существенно уменьшить ее масштаб.

Подробнее о недержании рассказал врач-уролог высшей категории, кандидат медицинских наук Иван Крыжановский.

Страдают и мужчины, и женщины?

Недержание мочи (или инконтиненция) – это состояние, при котором наблюдается непроизвольное выделение мочи, не поддающееся волевому контролю со стороны пациента. Патология не наносит серьезного вреда здоровью, но существенно снижает качество жизни больного. Пациент, страдающий недержанием, становится замкнутым, раздраженным, подавленным, старается меньше бывать в общественных местах. Нередко у людей с этой патологией развиваются нервные расстройства.

Недержание может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего оно встречается у пожилых людей. По данным статистики, с этой проблемой после 60-ти сталкиваются более 30% женщин и 15% мужчин.

У женщин недержание мочи развивается чаще в силу анатомических особенностей мочеполовой системы. Катализатором появления проблемы могут стать беременность, тяжелые роды, аборты, гинекологические заболевания и операции, климакс.

Помимо возрастных изменений, для представителей обоих полов факторами риска выступают ожирение, чрезмерная физическая нагрузка, травмы спинного мозга, наследственная предрасположенность, наличие сахарного диабета и рассеянного склероза.

Есть разные виды патологии?

Недержание мочи бывает нескольких основных видов:

Стрессовое – это недержание при физическом напряжении, повышающем внутрибрюшное давление: когда человек кашляет, чихает, смеется, резко меняет положение тела или поднимает что-то тяжелое. Характерной особенностью стрессового недержания мочи является отсутствие позыва к мочеиспусканию. Это наиболее распространенный тип проблемы у женщин, у мужчин он встречается реже.

Императивное (ургентное) недержание связано с внезапным и неотложным позывом к мочеиспусканию даже при слабой наполненности мочевого пузыря. Количество мочи при этом варьируется от нескольких капель до полного опорожнения пузыря. Причинами этого вида недержания могут быть гиперактивность или инфекции мочевого пузыря, употребление чрезмерного количества жидкости, а также аденома предстательной железы у мужчин.

Смешанное недержание мочи объединяет в себе симптомы стрессового и ургентного типа.

Кроме того, различают ночное, неосознанное и функциональное недержание, а также непрерывное подтекание мочи и подтекание после завершения мочеиспускания.

Диагностика и лечение

Но разбираться в причинах и типах патологии должен врач. А ваша задача – обратиться к гинекологу или урологу при первых тревожных признаках, не считая даже небольшую «утечку» мочи вариантом нормы. Специалист проведет опрос и осмотр (гинекологический – у женщин, ректальный – у мужчин), назначит дополнительные обследования (уродинамические тесты, УЗИ, анализ и бактериологический посев мочи и т.д.). Также пациенту обычно рекомендуется вести дневник мочеиспусканий.

Выбор метода терапии зависит от типа патологии и вызвавших ее причин. Но, как правило, применяется комплекс мер: это тренировка мочевого пузыря (мочеиспускание по расписанию), выполнение упражнений Кегеля (укрепление мышц тазового дна), прием лекарственных препаратов (при ургентном недержании), физиотерапия. Для лечения стрессового недержания в основном рекомендуется малотравматичная операция. Новой методикой лечения патологии у женщин является лазеротерапия.

Если проблема возникла у пациента с ограниченной подвижностью, используются специальные прокладки или памперсы для взрослых.

Профилактика

Чтобы свести к минимуму риск развития недержания, избегайте подъема тяжестей и чрезмерной физической нагрузки, контролируйте свой вес, не допускайте запоров, вовремя пролечивайте инфекционно-воспалительные заболевания мочеполовой системы. Кроме того, важна умеренная, но регулярная физическая активность, а также профилактическая зарядка для укрепления мышц таза.

Питьевой режим

Если ваш мочевой пузырь склонен к повышенной активности, сведите к минимуму употребление кофе, газированных и алкогольных напитков, а также ограничивайте прием жидкости перед прогулкой и за 3-4 часа до сна. Но в целом питьевой режим все же должен составлять 1,5-2 л воды в день, так как концентрированная моча лишь дополнительно раздражает мочевой пузырь.

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