Если вы недавно сильно похудели и теперь ощущаете дискомфорт или тянущие боли в пояснице, стоит сделать УЗИ внутренних органов и исключить такую патологию, как опущение почки.

Отчего возникает нефроптоз, или опущение почки и чем грозит при отсутствии лечения, рассказал уролог высшей категории, заведующий урологическим отделением днепропетровской Дорожной клинической больницы Иван КРЫЖАНОВСКИЙ.

Женщины болеют нефроптозом чаще мужчин

Нефроптоз, или опущение почки, – это патологическое состояние, характеризующееся чрезмерной подвижностью почки (изредка – сразу обеих). При этом почка в вертикальном положении тела смещается из поясничной области вниз в полость таза (иногда – в полость живота). Чаще всего проблемы возникают справа, поскольку правая почка расположена немного ниже и имеет менее развитый связочный аппарат.

Поскольку в норме допускается небольшое смещение почки во время физической нагрузки или глубокого дыхания, нефроптозом считается опущение органа более чем на два сантиметра. Заболевание достаточно распространено, женщины страдают от него намного чаще мужчин. В целом патологии больше подвержены высокие и худощавые люди.

Причины опущения почки

Нефроптоз возникает из-за патологических изменений в связочном аппарате, удерживающем почку в анатомически правильном положении. Причиной этого могут стать различные факторы. Зачастую это резкое похудение, сопровождающееся истощением жировой капсулы почки, чрезмерные физические нагрузки, травмы, сопровождающиеся разрывами связок, поддерживающих почки, операции на органах брюшной полости.

Факторами риска также считаются повышенная эластичность связок (часто передается по наследству) и снижение тонуса мышц поясницы и живота в результате различных заболеваний. Дефект развития соединительной ткани связочного аппарата также может быть врожденным.

Нефроптоз: тревожные симптомы

Нефроптоз протекает в несколько стадий, поэтому его симптомы могут быть различными. На начальной стадии патология зачастую практически не проявляет себя. Больной может лишь периодически (в основном после физической нагрузки) испытывать несильные тянущие боли в области поясницы и живота.

По мере прогрессирования заболевания пережимаются кровеносные сосуды, питающие почку, и возникают интенсивные боли в брюшной полости и нижней половине спины, усиливающиеся при длительном пребывании в вертикальном положении.

Возможны также почечные колики, повышение температуры тела и проблемы с мочеиспусканием (частые позывы, иногда – уменьшение объема выделяемой мочи, появление в ней примеси крови). Могут появиться и расстройство пищеварения, потеря аппетита, повышение артериального давления, общая слабость и быстрая утомляемость.

В целом наличие нефроптоза повышает риск образования камней в почках и инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.

Диагностика и лечение опущения почки

Как и любое заболевание, нефроптоз лучше всего лечится на начальной стадии, поэтому при первых тревожных признаках нужно обратиться к урологу или нефрологу. Опытный врач может заподозрить патологию уже при осмотре пациента, пальпации живота и поясницы. Для подтверждения диагноза назначаются общие анализы мочи и крови, УЗИ почек, экскреторная урография (метод исследования почек и мочевыводящих путей с помощью рентгеноконтрастных веществ) в положении стоя и лежа, иногда – компьютерная или магнитно-резонансная томография.

На ранних стадиях нефроптоза и при отсутствии осложнений назначается консервативное лечение, направленное на удержание почки в ее анатомическом ложе. Рекомендуются ношение специального корсета или бандажа, калорийное питание для увеличения объема жировой клетчатки (если патология обусловлена дефицитом веса), выполнение лечебной гимнастики для укрепления мышечного корсета. Иногда назначаются обезболивающие, жаропонижающие или гипотензивные препараты.

На поздних стадиях заболевания и при развитии осложнений требуется хирургическое вмешательство. Во время операции (как правило, лапароскопической) почка возвращается в естественное положение и фиксируется там при помощи специальной сетки. Период реабилитации занимает несколько месяцев.

Следим за весом и укрепляем мышцы

Чтобы предупредить опущение почки или рецидив после эффективного лечения, избегайте чрезмерных физических нагрузок, не допускайте резких скачков веса, укрепляйте мышцы живота и спины. Важно также ежегодно проходить профилактический осмотр у уролога и делать УЗИ органов малого таза и брюшной полости.

Ирина Лебединец

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