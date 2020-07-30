Гладкая кожа после акне: как устранить последствия высыпаний

Гормональные «качели» в подростковом возрасте, а иногда и позже, неправильное питание, разнообразные нарушения в работе ЖКТ нередко приводят к высыпаниям на коже лица – акне.

Справиться с ними бывает непросто, но возможно. К сожалению, на этом борьба за красивую кожу не окончена. После сильных воспалений остаются рубцы, которые делают дерму грубее на ощупь и видны визуально.

Такие мини-шрамы называют постакне. Они приводят девушек и женщин в не меньшее отчаяние, чем и сами прыщики, но справиться с ними все же возможно. Как это сделать? Читайте ниже.

Задачка «со звездочкой»

Не все высыпания приводят к формированию шрамов. Лишь после тяжелой угревой сыпи, особенно рецидивирующей, поражаются более глубокие слои кожи, что приводит к разрушению коллагена. Бывают рубцы трех типов – в виде ямок, вровень с кожей и выпуклые. Последние критичнее всего влияют на внешний вид.

Решать проблему постакне лучше всего еще до ее проявления, то есть на этапе терапии угрей. Главное тут – лечить их, а не запускать и ждать, что «само пройдет». Пройдет, конечно, но оставит после себя некрасивые шрамы.

Если вы уже имеете дело с последствиями, есть выбор – идти сразу к косметологу или пытатся справиться своими силами. Первый вариант, как правило, предполагает аппаратное лечение – лазерную шлифовку, например, или серию агрессивных химических пилингов. Отважится на такое не каждая девушка, и требуется такой подход только если остальные способы не работают. А вот крем от постакне – терапия щадящая, но очень действенная.

Лечение в домашних условиях

Первое, что нужно сделать до начала уходовых процедур – убедиться, что проблема высыпаний решена. Иначе новые угри будут запускать процесс снова и снова. Для этого не лишним будет визит к дерматологу. Именно врач поможет найти первопричину, подскажет правильную диету и скорректирует образ жизни.

Собирая косметичку для кожи с постакне, лучше предпочесть профессиональную косметику, с которой работают косметологи. Например, израильского бренда CHRISTINA.

Что пригодится:

наборы для домашнего пилинга (к примеру, из серии Rose de Mer);

специальные сыворотки;

активный крем (с ретинолом, например);

защитный крем (матирующий, с SPF).

Пилинги с кислотами нужно проводить регулярно, именно они обновляют кожу, раз за разом уменьшая проявления шрамов. Но главное – правильный постпилинговый уход.

Чем поможет крем от постакне? Он защитит кожу после глубокой чистки, напитает ее и сгладит рельеф. Помощь с выработкой коллагена обеспечит более ровную, гладкую текстуру.