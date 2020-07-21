Спросите у доктора: как лечится ипохондрическое расстройство?

Если ваша забота о собственном здоровье со стороны больше напоминает манию и вы ежедневно находите у себя симптомы новых опасных заболеваний, скорее всего, это ипохондрическое расстройство.

Отчего оно возникает, кому грозит и как лечиться, объяснил врач-психиатр Днепропетровского гериатрического пансионата Игорь Шибко.

Страдает каждый десятый

Ипохондрия представляет собой постоянное беспокойство человека о своем здоровье, которое сопровождается навязчивыми мыслями о наличии у него тяжелой или неизлечимой болезни (или нескольких заболеваний). При этом обычные телесные проявления (урчание в животе, покалывание в мышцах) ипохондрик воспринимает как ненормальные и свидетельствующие о наличии серьезных проблем со здоровьем. Ипохондрия достаточно распространена: от нее страдают минимум 10% населения Земли.

Такое состояние может быть как психическим расстройством или симптомом психического нарушения, так и особенностью личности. Ипохондрия чаще возникает у людей с возбудимой нервной системой и повышенной тревожностью, нередко сочетается с другими психическими заболеваниями: депрессией, паническими атаками.

Причины проблемы

Причины развития ипохондрического расстройства все еще изучаются, но выделяют несколько пусковых механизмов.

Чрезмерное внимание человека к своему здоровью может спровоцировать травмирующее событие (смерть близкого человека, тяжелый развод), сильное психоэмоциональное потрясение или стресс.

Причиной развития расстройства может стать и нарушение восприятия собственного тела, вызванное приемом гормонов, менопаузой и другими состояниями, которые сопровождаются изменениями гормонального фона.

Еще одна возможная причина – проблемы с социальной адаптацией, в отношениях с людьми. Страхи и беспокойства, психологическое одиночество запускают защитный механизм психики, и вместо того чтобы решать возникшие трудности, брать на себя ответственность, человек с головой уходит в надуманную болезнь, оправдывая этим свою пассивность, бездействие.

Вызвать ипохондрическое расстройство могут также особенности воспитания и психологической атмосферы в семье.

Иногда ипохондрия развивается в силу действия на первый взгляд незначительных внешних факторов – слов врача, просмотра «медицинских» телепередач или рекламы.

Тревожные симптомы

Отличить проявления ипохондрии от просто внимательного отношения к собственному самочувствию помогут следующие симптомы:

– опасения ипохондриков чаще всего связаны с каким-то конкретным тяжелым заболеванием (рак, ВИЧ), органом или системой организма (сердце, желудочно-кишечный тракт, половые органы, головной мозг);

– человек проявляет излишнюю мнительность при болезнях, не представляющих опасности для здоровья и жизни (например, простуда), преувеличивает значение обычных симптомов (затяжной кашель – это всегда воспаление легких и так далее);

– склонные к ипохондрии люди внимательно следят за медицинскими новостями, разбираются в болезнях и симптомах, ежедневно читают о них в Интернете;

– ипохондрик постоянно поднимает тему здоровья; его обеспокоенность выдуманными болезнями обычно вредит работе и семейной жизни.

Кроме того, ипохондрики часто ходят к врачам и любят лечиться, принимая максимальное количество препаратов. При этом людей с расстройством не устраивают отличные результаты анализов и вердикт врача: здоров. Услышав это, они обычно начинают искать другого специалиста, который подтвердит их опасения.

Иногда пациент, наоборот, избегает докторов, так как уверен, что он сам лучше знает, как лечиться.

Диагностика и лечение

При подозрении на наличие ипохондрического синдрома стоит посетить семейного врача и пройти стандартное обследование: анализ крови, мочи, ЭКГ, УЗИ внутренних органов и так далее. Если патологий не выявлено, но человек все равно испытывает беспокойство, рекомендуется консультация психиатра или психотерапевта.

Согласно медицинским стандартам, для диагностики ипохондрического расстройства пациент должен быть минимум 6 месяцев убежден в наличии у него серьезных соматических (телесных) болезней (но не более двух). Причем озабоченность этой мыслью должна доставлять человеку страдания и мешать вести полноценную жизнь.

Ипохондрическое расстройство в большинстве случаев обратимо, его лечение заключается в поддерживающей и медикаментозной терапии (травяные сборы, нейролептики, антидепрессанты), психотерапии.

Помогут гимнастика и йога

Профилактикой ипохондрии служат физическая и социальная активность, полноценный сон, овладение навыками аутотренинга, медитации, йоги, дыхательной гимнастики. Кроме того, мнительным и тревожным людям рекомендуется отказаться от просмотра медицинских сайтов и телепередач.

Фото: alev.biz