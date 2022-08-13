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Спросите у доктора: как бороться с шишками после уколов?

Спросите у доктора: как бороться с шишками после уколов?

Уколы – сами по себе вещь малоприятная, но многие люди страдают от них вдвойне, ведь после внутримышечных инъекций на ягодицах часто образуются болезненные уплотнения, которые причиняют ощутимый дискомфорт и подолгу не проходят.

Отчего возникают шишки после уколов и как с ними бороться, рассказал врач-терапевт Дмитрий Барабанов.

Шишки после уколов: ответная реакция организма

Врач-терапевт Дмитрий Барабанов

Врач-терапевт Дмитрий Барабанов

На языке официальной медицины шишки от уколов, образующиеся из-за скопления под кожей клеток лимфы и крови, называются постинъекционными инфильтратами. Они возникают спустя несколько часов после внутримышечной инъекции и чаще беспокоят пациентов после длительного курса уколов, проведенного как дома, так и в амбулаторных или стационарных условиях. Такие уплотнения являются ответной реакцией организма на травматизацию и введение лекарства.

Обычно шишки после уколов не представляют серьезной опасности для здоровья и самостоятельно рассасываются в период от нескольких дней до пары недель. Но бывают и исключения, когда домашних мер для борьбы с уплотнениями недостаточно, и требуется помощь врача.

Отчего возникают шишки после уколов?

Шишка после укола

Наиболее частыми причинами появления уплотнений становятся:

  • слишком короткая, длинная или тупая игла;
  • сильное напряжение мышц пациента в момент укола;
  • повреждение сосуда или нервного окончания в процессе инъекции;
  • большое количество уколов в одно и то же место;
  • чересчур быстрое введение лекарства.

Имеет значение и тип вводимого вещества – в частности, хуже рассасываются густые и маслянистые растворы.

Сыграть свою роль в образовании шишек может и сниженный иммунитет больного, и привычка массировать или расчесывать место укола, а также несоблюдение санитарно-гигиенических норм. Иногда в появлении уплотнений после инъекции виновата аллергия на компоненты препарата.

Кроме того, чаще страдают от появления шишек на ягодицах тучные люди, у которых большой слой подкожно-жировой клетчатки.

Какими бывают шишки после уколов?

Шишки после уколов бывают нескольких типов. Первый – обычный инфильтрат, то есть реакция тканей на прокол и введение лекарства в виде болезненности, отека и уплотнения. Это локальное образование с четкими контурами и без скопления жидкости.

Второй вариант – гематома, возникающая в результате кровоизлияния поврежденного сосуда после инъекции. Это местное скопление небольшого количества крови. Эти типы уплотнений зачастую самостоятельно и довольно быстро проходят, но в худшем случае способны нагноиться.

Третий и наиболее опасный вариант – абсцесс – гнойно-воспалительный процесс, протекающий в глубине тканей. При его развитии к первоначальному уплотнению постепенно добавляются сильная боль, покраснение кожи, ощущение пульсации, повышение температуры (как локальной, в месте укола, так и общей температуры тела). Это осложнение, как правило, лечится хирургическим путем.

В любом случае, если через 7-10 дней после проблемной инъекции шишка не рассосалась, а уплотнилась или стала больше и болезненней, вам не обойтись без помощи специалиста.

Стоит отметить, что в некоторых случаях шишки не воспаляются, но и не проходят полностью, и безболезненное уплотнение ощущается под кожей месяцами.

Что делать?

Шишка после уколов, лечение

Чтобы ускорить процесс рассасывания уплотнений, врачи назначают антигистаминные препараты, гепариновую и троксевазиновую мази, физиотерапевтические процедуры (электрофорез, УВЧ, светотерапию), при необходимости – обезболивающие препараты.

В домашних условиях для устранения последствий инъекций применяют:

  • йодную сетку (сторона каждого квадрата должна быть не более 1 см);
  • компрессы с медом или прополисом, листьями капусты или алоэ.

Как сделать компресс из алоэ

Лист алоэ поместите на пару часов в холодильник, затем разрежьте его вдоль и мякотью приложите к уплотнению, сверху положите бинт и закрепите все пластырем. Делайте в день две-три таких процедуры, каждая продолжительностью полтора-два часа.

Если мази, физиотерапевтические процедуры и народные средства не помогли и воспаление усилилось, срочно обратитесь к семейному врачу или хирургу. При попадании в ранку инфекции и развитии глубокого нагноения, помимо хирургического вмешательства, могут назначаться антибиотики, иммуномодуляторы, комплексы витаминов.

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Ирина Лебединец

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