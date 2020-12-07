Ступни потеют у всех – это нормально. Но иногда эта «пахучая» проблема приобретает такие масштабы, что мешает человеку полноценно жить. С чем связана повышенная потливость ног и как можно с ней бороться, рассказала врач-терапевт высшей категории Снежана Ляшук.

От потливости ног страдает каждый пятый

Чрезмерная потливость ступней называется подошвенным гипергидрозом и является достаточно распространенной проблемой: от нее страдают до 20 процентов людей (мужчины чаще женщин). Зачастую гипергидроз сопровождается бромгидрозом – именно так по-научному называется неприятный запах ног или всего тела. Конечно, совокупность этих двух состояний может выбить из колеи даже самого уверенного в себе человека.

Но прежде чем покупать десяток дезодорантов и спреев для ног, реклама которых обещает избавление от чрезмерной потливости и, соответственно, образования характерного запаха, стоит выяснить причину возникновения проблемы. Иначе вы не избавитесь от нее, а только замаскируете последствия.

В чем причина потливости ног?

К наиболее простым и быстро устраняемым причинам повышенной потливости и «пахучести» ног относятся несоблюдение правил гигиены ступней, некачественная, неудобная или тесная обувь, синтетические стельки или носки, привычка ходить в теплой обуви в помещении, повышенные физические нагрузки.

Но вызвать гипергидроз могут также внутренние факторы и патологии: гормональные сбои в организме, грибковые заболевания кожи и ногтей, сахарный диабет, ожирение, плоскостопие, частые стрессы, невроз, повышенная тревожность. Иногда склонность к чрезмерной потливости ног бывает наследственной.

Что делать, если потеют ноги?

Если у вас нет серьезных хронических заболеваний и микоза, для начала попробуйте справиться с проблемой самостоятельно. Усильте уход за ступнями: после мытья с мылом прохладной водой вытирайте ноги насухо и присыпайте тальком для ног; регулярно делайте педикюр, удаляя мозоли и натоптыши; используйте только хлопчатобумажные или «бамбуковые» носки, меняя их пару раз в течение дня; носите только кожаную или текстильную обувь, вложив в нее дезодорирующие или антибактериальные стельки.

Важно также иметь несколько пар повседневной обуви и чередовать их, чтобы туфли, ботинки и кроссовки успевали высохнуть и «отдохнуть». Дома не носите носки и закрытые теплые тапочки: ходите в шлепанцах или босиком.

Играет роль и питание: неприятный запах пота могут усиливать лук, чеснок, кофе, пряности, алкоголь, поэтому подкорректируйте свой рацион.

Когда нужно обращаться к врачу?

Если же причиной потливости стали гормональные изменения в организме, патологии нервной или эндокринной систем, грибковая инфекция, вам, помимо вышеперечисленных мер, понадобится помощь специалиста. Для начала посетите терапевта, могут также потребоваться консультации дерматолога, эндокринолога, невропатолога. В данном случае необходимо лечение или коррекция первичного заболевания, следствием которого стала сильная потливость и запах ступней.

В целом при гипергидрозе, как правило, рекомендуется прием витаминов и седативных препаратов, физиотерапевтические процедуры, сеансы психотерапии.

Справиться с потливостью ног помогут народные средства

Повышенная потливость ступней – как раз тот случай, когда применение народных рецептов одобряется и даже рекомендуется официальной медициной. В частности, эффективны ежедневные 20-минутные ванночки для ног на основе отвара ромашки, шалфея, коры дуба или ивы: две столовые ложки сырья заварите стаканом кипятка и дайте настояться полчаса, после чего разбавьте небольшим количеством теплой воды.

Снижают потливость ступней и регулярные ванночки с морской солью: три столовые ложки соли на два литра воды. Полезны для «проблемных» ног и косметические средства с эфирными маслами чайного дерева, мяты, эвкалипта, пихты, лимона.

Ирина Лебединец

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