Что делать, если устали и отекли ноги к вечеру

Усталость, отеки и «гул» в ногах знакомы каждому, кто проводил весь день в беготне. Справиться с этим состоянием можно. Существует несколько простых способов это сделать.

Лучшее решение – упражнения для ног

Специальные упражнения помогут снять напряжение с икроножных мышц и разогнать кровь:

При отечности помогут перекатывания с пятки на носок и обратно. Повторяйте упражнение 5-6 раз каждые два часа. Если вы все время сидите, дополните гимнастику круговыми движениями стопы в голеностопном суставе. Во время вечернего просмотра телевизора разуйтесь, постелите под ноги легкий коврик или кусочек плотной ткани, попробуйте скомкать ее в гармошку с помощью стоп 5-6 раз. Регулярно катайте босыми ногами плотный шарик или скалку по полу. Включите в утреннюю зарядку упражнение «велосипед»: лежа на спине, совершайте движения ногами, как будто участвуете в велопробеге. Или просто полежите несколько минут, подняв ноги вверх.

Снять усталость ног помогут ванночки

С морской солью. В трех литрах кипятка растворите 1 столовую ложку соды и 2-3 ложки соли и опустите ступни в раствор на 20 минут.

С лекарственными травами (мята, зверобой, ромашка или бузина). Залейте 4 столовые ложки сбора горячей водой, оставьте на полчаса. Получившийся настой вылейте в ванночку и добавьте еще 2-3 литра воды. Стопы держать не менее 15 минут.

С хвойными иголками. Залейте литром кипятка 1 столовую ложку хвои и соли и оставьте настаиваться 20-30 минут. Получившуюся жидкость процедите, охладите и добавьте 1 столовую ложку уксуса. Длительность процедуры 10-15 минут.

С эфирными маслами. Налейте в тазик воды, возьмите щепотку соли и на нее добавьте следующие масла: мята – 3-4 капли, лимон и эвкалипт – по 1 капле. Подержите стопы в ванночке 20 минут.

Ножные компрессы спасут от отеков

Из капустных листьев. Разомните крупные листья капусты, приложите к оте­кам и закрепите повязкой из марли или пищевой пленкой. Компресс можно оставить на ночь или снять через час.

Из зелени. Вам понадобятся укроп, петрушка и ромашка в равных пропорциях. Залейте кипятком и дайте настояться. Промочите в настое хлопковый платок или салфетку и обверните ноги на 2-3 часа.

С льняным или постным маслом. Налейте на тряпочку немного масла и оберните ею ноги, сверху закройте целлофаном и укутайте теплым шарфом. Компресс оставьте на ночь.

С лопухом. Приложите лопух внутренней стороной на место отека, укутайте марлей и оставьте на ночь.