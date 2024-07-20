Что ж, думаю, что хоть от себя лично, покайфовав под душем, я вправе в пояс поклониться работягам из Одесского водоканала и сказать им «Спасибо за труд, орлы!» И не хочу в ответ слышать одесскую шутку «Мы не орлы, это нас ветром носит». Реально, мо-лод-цы!

Если «по чеснаку», мне сложно сказать, что тяжелее досталось: двое суток без воды в Одессе 40-градусным июлем, или ВЕСЬ НОЯБРЬ 2022 года в родном Херсоне без воды, без отопления, без электричества. Почему такой армагеддон? А получившие от ВСУ под..рачник орки ушли из Херсона, громко «хлопнув дверью». Нелегко достался тот месяц, но все же, эх, как пела душа после освобождения…

Напомню, кстати, одесситам, что в далеком 1959 году в советском кинопрокате фильм «Жажда» появился – «за Одессу». Сюжет – жизненный, не из пальца высосан.

Одесса снабжается водой из реки Днестр. Водонасосная станция находится в Беляевке, длина водовода — около 40 километров. В 1941 году в ходе боевых действий Одесса была окружена, Беляевка захвачена. Город остался почти без воды, ее выдача была резко ограничена.

Для того, чтобы дать одесситам воду, был сформирован специальный отряд матросов, которые, проникнув в тыл врага и захватив насосную станцию в Беляевке, включили подачу воды и некоторое время удерживали позиции, отбиваясь от фашистов.

Кстати, их нынешние личинки – рашисты – похожую жажду организовали в Николаеве. Они перебили магистральный водовод, снабжавший Николаев днепровской водой из-под Херсона.

Что касается фильма «Жажда», то автором его сценария был реальный участник тех событий Григорий Поженян – после войны известный поэт-песенник. А в 1941-м он воевал в особом диверсионном отряде. В августе разведывательно-диверсионная группа, в составе которой был Григорий Поженян, сумела отбить у противника водозаборную станцию в захваченной румынскими войсками Беляевке.

Почти все моряки-участники операции погибли. Поженян был ранен, но его посчитали погибшим. В Одессе на улице Пастера, 27, на стене здания, в котором базировался диверсионный отряд, была установлена мемориальная доска, на которой среди имен погибших значится его имя. На основе этих событий и был создан художественный фильм «Жажда».

Такая вот история, одесситы. Желаю вам, чтобы в наших кранах никогда не исчезала вода. А фразу «О, пошла вода по трубам!» мы произносили с облегчением только, глотнув с утреца пивка «после вчерашнего». Ну и, конечно же, обязан напомнить, что «злоупотребление алкоголем вредит здоровью». Хотя за работников водоканала по 50 граммов – не грех. За каждого!

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