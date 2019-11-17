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Советы садоводам: когда укрывать розы

Советы садоводам: когда укрывать розы

Не спешите укрывать кусты розы на зиму. Это следует делать только после устойчивого похолодания и снижения температуры воздуха до минус 5 градусов. Незначительные заморозки закаляют культуру.

Наиболее зимостойкие парковые розы окучивают садовой землей на высоту 20-30 см, а представителей других групп роз укрывают лапником, делая из него шалаш. При этом можно несильно связать куст шпагатом или просто нагрести у основания сухих листьев, накрыть куском шифера или другим подобным материалом.

Укрывать розы надо в сухую погоду, чтобы кусты не были влажными.

В теплых регионах, где, несмотря на похолодание, еще распускаются последние цветки на розах, можно высаживать новые кусты. Преимущество осенней посадки состоит в том, что растения успевают хорошо укорениться, лучше развиваются и зацветают раньше тех, что посажены весной или летом. Саженцы роз должны соответствовать стандартам посадочного материала: быть прочными, с двумя-тремя стеблями, без признаков механического повреждения и болезней, без вредителей.

Автор – Тимофей Васильев, Николаевская обл.

Фото: dddkursk.ru

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