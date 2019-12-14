Как уберечься от насморка и вылечить его: советы специалиста

В холода каждый из нас периодически сталкивается с «хлюпанием» носа. С одной стороны – проблема вроде бы пустяковая, с другой – она может сигнализировать о проникновении в организм инфекции. Отчего возникает насморк и как правильно его лечить, рассказал врач-терапевт Дмитрий Барабанов.

Причины и факторы риска

Насморк (медики предпочитают термин «ринит») – воспаление слизистой оболочки носа. В большинстве случаев это не самостоятельная патология. Основными причинами возникновения ринита считаются инфекции. Сопутствующими факторами риска при этом являются слабый иммунитет и переохлаждение организма.

Другими причинами насморка могут быть реакция на аллерген, механическая травма слизистой носа, искривление носовой перегородки, полипы, гормональный сбой в организме. Кроме того, ринит может вызвать даже слишком сухой и пыльный воздух в помещении.

Острый или хронический

Различают острую и хроническую формы ринита. Первая возникает в результате воздействия на слизистую оболочку носа вирусной или бактериальной инфекции. Как правило, острая форма насморка является спутником инфекционного заболевания (ОРВИ, грипп, корь, дифтерия и так далее) и сопровождается слабостью, болью и тяжестью в голове, небольшим повышением температуры тела, а также чиханием и слезотечением. При этом воспалительный процесс распространяется на обе половины носа. Вначале в носу возникают сухость и жжение, затем появляется обильная жидкая слизь, за ней – гнойные выделения.

Если острый ринит не лечить, он часто перерастает в хроническую стадию. Основной признак хронического ринита – длительность проявления характерных симптомов: четыре недели и более, при этом периоды обострения чередуются с улучшением самочувствия. Для хронической стадии типичны заложенность носа, утолщение и покраснение слизистой оболочки, ухудшение обоняния. Наряду с густыми слизистыми выделениями пациента беспокоят сухие корки в носу.

Методы лечения

Несмотря на популярное в народе выражение: если насморк лечить, он проходит за неделю, а если пустить «на самотек» – за семь дней, бороться с ринитом все-таки нужно. Во-первых, для нормализации самочувствия и внешнего вида, во-вторых – для предупреждения осложнений. Кроме того, длительная заложенность носа вызывает головные боли, снижение работоспособности, нарушение сна, чувство общей разбитости.

С насморком вполне справится семейный врач, который должен выяснить причину воспалительного процесса и назначить соответствующую терапию. Это могут быть противоаллергические или противовирусные лекарства (таблетки, назальные спреи) или даже антибиотики в случае присоединения к обычному риниту бактериальной инфекции.

Широко применяются в борьбе с насморком и сосудосужающие препараты (спреи и капли), которые эффективно и быстро справляются с заложенностью носа, на несколько часов уменьшая отек слизистой. Но надо учитывать, что это не столько лечение, сколько блокировка симптомов, к тому же сосудосужающие препараты не стоит использовать дольше 5-7 дней. В противном случае наступает эффект привыкания и могут развиться побочные эффекты вплоть до повреждения слизистой оболочки.

Эффективно и в то же время безопасно при насморке промывание носа препаратами на основе морской воды или соли. Состав этих растворов полезен для слизистой оболочки носа, он одновременно дезинфицирует, уменьшает отек, восстанавливает и очищает от бактерий и слизи. Поэтому средства на основе морской воды можно применять в течение долгого времени, а также в профилактических целях.

Помогут ингаляции

При насморке полезны ингаляции из отвара ромашки, мяты, шалфея. Также показаны и процедуры с использованием пихтового масла.

Налейте в миску или кастрюлю 3 л горячей воды, добавьте 5 капель пихтового масла (продается в аптеке) и подышите целебным паром, накрыв голову полотенцем, – это значительно облегчит дыхание.

Автор – Ирина Лебединец

Фото: images.aif.ru

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