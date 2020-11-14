Предлагаем вам, дорогие читатели, оригинальные рецепты соусов, которые заменят домашнюю подливу. Они дополнят вкус любого блюда, сделают его изысканным и аппетитным.

Соус «Карбонара»

Ингредиенты: ветчина – 100 г, лук – 1 шт., чеснок – 1 зуб., маринованные грибы – 100 г, сливки, растительное масло – для жарки, соль и перец – по вкусу.

Приготовление. Лук мелко порезать и обжарить на растительном масле. Ветчину и грибы нарезать тонкими полосками и добавить к луку. Посолить, поперчить, в самом конце готовки добавить сливки. Еще немного потушить, затем выключить огонь и оставить соус под крышкой еще на 5 минут. Соус можно подать со спагетти или картофелем.

Яблочно-медовый соус

Ингредиенты: мед – 150 г, кислые яблоки – 6 шт., вода – 150 мл, сок половины лимона, гвоздика, мускатный орех, соль, перец – по вкусу.

Приготовление. Очищенные яблоки нарезать ломтиками. Смешать мед, воду, лимонный сок, добавить гвоздику, мускатный орех. Смесь посолить, поперчить по вкусу и довести до кипения. Добавить яблоки и потушить их до готовности. Достать из соуса бутончики гвоздики и пропустить смесь через сито. Готовый соус подать к мясу или блюдам из курицы.

Соус с апельсинами

Ингредиенты: томатный сок – 800 мл, красное вино – 100 мл, апельсины – 2 шт., сахар – 20 г, растительное масло и соль – по вкусу.

Приготовление. Цедру апельсина мелко нарезать соломкой. Красное вино уварить до половины объема. В вино положить цедру апельсина, соединить с томатным соком и варить на небольшом огне около 10 минут. Затем добавить в кастрюльку сахар, соль, сливочное масло, перемешать и варить еще 3 минуты. Перед подачей на стол можно добавить в соус дольки апельсина, очищенные от пленок. Соус с апельсинами хорошо подойдет к блюдам из птицы, дичи и рыбы.