Солнечные батареи на крыше: есть ли риск пожара?

Иногда в новостях проскальзывают заголовки о пожарах в домах, где установлены солнечные панели. Неужели «зеленая энергетика» может быть настолько опасной?

Давайте посмотрим, что говорят по этому поводу сами пожарные. Ведь кто, как не они, лучше всех знают об этой проблеме. «Одесская жизнь» изучила методические рекомендации о порядке тушения пожаров на солнечных электростанциях.

Солнечные панели на крыше могут загореться?

Основной материал из которого их делают — кремний. Поэтому сертифицированные панели огнестойкие и не должны распространять огонь. Пожарные направляют на них струю только в том случае, если горит крыша, на которой они установлены.

Но крыша ведь не сама по себе загорается?

Пожарные называют три основных причины: короткое замыкание, удар молнии и неправильное подключение.

Солнечные панели вырабатывают постоянный ток напряжением до 1000 вольт. Это смертельно для человека. В результате короткого замыкания получится приличная электрическая дуга, то есть источник пожара.

По сути, на крыше дома работает микроэлектростанция. Она состоит не только из кремниевых панелей, которые поглощают солнечный свет. Сюда входят проводка, инвертор, аккумуляторы, контроллер, счетчик. И проблема может возникнуть в любом из этих компонентов. Если не проводить вовремя профилактику, то есть риск возникновения пожара. Кроме того, после ураганов, сильных дождей и града лучше провести внеплановую проверку.

Что еще нужно кроме профилактики?

Установить молниезащиту и заземление. На этих вещах лучше не экономить. В случае отказа системы, заземление обеспечит дополнительную защиту.

Если обнаружите задымление или огонь, в первую очередь нужно обесточить систему. Но помните, что даже отключив все рубильники, солнечные батареи не перестанут работать. Пока на них попадают солнечные лучи, на клеммах кабеля будет напряжение в несколько сотен вольт. Обязательно сообщите пожарным, что у вас установлены солнечные батареи. Дело в том, что нельзя тушить электроустановки водой или пеной. Пожарные используют в таких случаях порошок, углекислый газ и различные смеси.

Какие советы дают пожарные?

Когда пожарные приезжают на вызов, то им нужно быстро провести разведку. К сожалению, в Украине нет норм, которые обязывали бы собственников солнечных панелей размещать на видном месте основную информацию о системе — схему подключения, размещение отдельных элементов и проводки. Все эти документы очень сложно найти во время паники. Пожарные просят держать их в отдельном месте, а лучше прикрепить на стену возле электрического щита. Чем быстрее спасатели поймут как все это работает и где находится, тем больше шансов на успешную борьбу с огнем.

И еще один важный момент. Необходимо разместить порошковый огнетушитель рядом с инвертором или прибором, который защищает установку. Такая норма тоже пока нигде не прописана, но пожарные настоятельно рекомендуют сделать это.

Напомним, что в Одессе существует проект «Солнечный город», предполагающий установку на крышах многоэтажек солнечных батарей.

Источник: Методические рекомендации о порядке тушения пожаров на солнечных электростанциях (скачать)

Фото: Freepik, Eagleview