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Спросите у доктора: что такое нейродермит и как его лечить?

Спросите у доктора: что такое нейродермит и как его лечить?

Ждать, пока нейродермит сам пройдет, не стоит (хотя иногда такие случаи все же бывают) – лучше поскорее обратиться за помощью к специалисту.

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нейродермит причины

 

Из-за чего возникает нейродермит и что будет, если его не лечить, объяснил дерматовенеролог высшей категории Владимир АГАФОНОВ.

Горожане болеют нейродермитом чаще жителей сел

Нейродермит – это хроническое кожное заболевание, которое одновременно имеет неврогенный и аллергический характер. Болезнь проявляется высыпаниями на коже и сильным зудом, без адекватного лечения осложняется различными кожными образованиями и инфекциями. Кроме того, патология чревата частыми периодами обострения, в частности, сезонными – зимой и весной. Медики связывают это со снижением иммунитета в холода.

Нейродермит также называют хроническим дерматозом. В целом он входит в группу заболеваний под названием «атопический дерматит», поэтому при постановке диагноза может использоваться и этот термин.

По данным статистики, нейродермитом страдают до 2% населения, при этом женщины болеют чаще мужчин. Также в группе повышенного риска – жители мегаполисов.

Причины нейродермита

До конца механизм возникновения нейродермита не изучен. Основными причинами его развития считают наследственную предрасположенность, неврологические факторы (стресс, тревожность, депрессию, ипохондрию) и повышенную чувствительность организма к аллергенам (ими могут стать пищевые продукты, медикаменты, химические вещества, пыльца растений, шерсть животных, косметика).

Спровоцировать проблемы с кожей могут и заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные патологии, разного рода интоксикации организма, нарушение обмена веществ. Косвенными факторами риска считаются и переутомление, недостаток сна, чрезмерные умственные и физические нагрузки, снижение иммунитета. Зачастую развитие заболевания бывает вызвано совокупностью нескольких причин. Впервые патология обычно проявляется еще в раннем детстве.

Нейродермит: тревожные симптомы

Для нейродермита характерны резко выраженный кожный зуд, покраснение, шелушение кожи и разнообразные высыпания (в виде бляшек, узелков, чешуек и т.д.). В самом начале заболевания пораженные участки кожного покрова не выделяются, но спустя время возникает покраснение. Из-за постоянных расчесов (обычно зуд усиливается вечером и ночью) кожа становится сухой и грубой.

Болезнь может проявляться на разных участках тела, но чаще – на предплечьях, шее, руках, локтевых и коленных сгибах, в паховой области, реже – на волосистой части головы. Как правило, очаги расположены симметрично. Тяжелое и продолжительное течение нейродермита может привести к поражению кожи всего тела.

Кроме того, на фоне проблем с кожей ухудшается общее состояние организма: у больного пропадает аппетит, снижается артериальное давление, возникают слабость, утомляемость, расстройство сна, повышенная раздражительность. Иногда могут воспаляться лимфатические узлы.

Диагностика и лечение нейродермита

Если у вас есть какие-то из вышеописанных симптомов, обратитесь к врачу – дерматологу или аллергологу. Для диагностики заболевания применяются визуальный осмотр, анализы крови, соскоб кожи, аллергопробы. Важно также дифференцировать нейродермит от других кожных патологий со схожими проявлениями – псориаза, экземы, чесотки.

Нейродермит успешно поддается лечению при условии своевременно начатой комплексной терапии. Прежде всего устраняются или минимизируются факторы риска, которые могли спровоцировать заболевание: контакт с аллергеном, стрессовая ситуация, инфекции кожи, хронические патологии внутренних органов. Обычно пациенту назначается прием антигистаминных и седативных препаратов, витаминов, иммуномодуляторов. Наружно для снятия зуда и воспаления применяются специальные мази и кремы. В некоторых случаях рекомендована гормонотерапия. Эффективны при лечении нейродермита и физиотерапевтические процедуры.

Кроме того, больному показана особая диета (запрещены продукты-аллергены) и коррекция образа жизни, включающая в себя полноценный сон, физическую активность и отказ от вредных привычек.

Ирина Лебединец

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