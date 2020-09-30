Одесская остановка «Пересыпский мост»: есть ли надежда добраться домой? (фото) 

«Пересыпский мост» в Одессе — не просто остановка транспорта, а, можно сказать, некий стратегический транспортный узел. Во всяком случае, именно таким показался он корреспонденту «Одесской жизни» в час пик, с 17.00 до 18.25, когда люди добираются домой на поселок Котовского.

Остановка маршрутных такси — почти пустая. Это не удивительно: практически все маршрутки проносятся мимо, причем, как показали наблюдения, пассажиры в них не только сидят, но и, как обычно, переполнены. Это смотря какой маршрут. Некоторые маршрутные такси здесь все же останавливаются, и в них усаживаются (ну это как повезет) счастливчики. Впрочем, таких примеров мало.

Напротив — конечная трамваев, следующих на поселок Котовского. Настоящая «жесть» наблюдается именно здесь. Это не просто очередь, это, как говаривали в советские времена, «нескончаемый людской поток». Почему?

Все очень просто: в трамвай пускают ограниченное количество пассажиров. Происходит это так: подходит трамвай (кстати, новый трехсекционный тоже работает на этом маршруте), пассажиры высаживаются, и тут же начинается сериал «Повезло-не повезло». В смысле, попал в трамвай или нет. Не попал — жди следующего.

У входа в вагоны здесь же, на конечной, трудится «посадочная команда» (сотрудники ОГЭТ) из двух человек.

— Наша задача — проследить, чтобы люди только сидели и чтобы се вошедшие были в масках, — поясняет мне парень из «команды».

Он же добавляет, что интервал между трамваями — 3-4 минуты. В общем-то это так. Или почти так. Бывает интервал и больше, как я успела подсчитать. Но и очередь растет с ничуть не меньшим интервалом.

— Мне, в общем, повезло: я работаю недалеко от Пересыпского моста, живу на поселке. Уже подсчитано: на работу добираюсь за полтора часа, с работы — чуть больше часа. Но я живу недалеко, другие добираются по утрам и вечерам гораздо дольше, — говорит стоящая в очереди Марина Максименко.

Чуть позже Марина подошла ко мне и сказала, что «больше стоять нет сил. Пойду попытаюсь все-таки сесть на маршрутку».

Одесситка Антонина возмущается:

— Если нас так активно защищают от возможности заразиться, то подумали бы, что, стоя в этой очереди, риск заражения только возрастает! Ни на работу не добраться, ни с работы домой! Вот интересно, я сегодня вообще доберусь домой?!

Некоторые люди стоят молча: кто-то уткнулся в телефон, кто-то — в книгу. Некоторые общаются на тему «шо со всем этим делать, неужели нельзя в часы пик больше транспорта пустить?».

И да, в очереди не наблюдается ничего похожего на так называемую социальную дистанцию.

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Фото: Мария Котова